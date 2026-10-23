Compartilhar Siga GOAL no Google

Ruben Amorim teve um retorno caótico à Inglaterra: seu AC Milan foi goleado por 3 a 0 pelo Bournemouth na Liga Europa. O ex-técnico do Manchester United ficou furioso à beira do campo enquanto a noite se transformava em um caos completo, deixando o gigante italiano abalado na competição europeia.

Publicidade

Milan desmorona em primeiro tempo caótico

O time italiano deu ao Bournemouth um início desastroso para si quando Koni De Winter cometeu um pênalti por toque de mão logo no começo, permitindo que Justin Kluivert abrisse o placar. A situação piorou ainda mais aos 28 minutos, quando o goleiro Mike Maignan empurrou Tyler Adams no rosto durante um escanteio.

Após revisão do VAR, o árbitro Vassilis Fotias expulsou o goleiro francês e marcou um segundo pênalti, convertido com tranquilidade por Marcus Tavernier. Maignan protestou veementemente antes de deixar o campo a contragosto, obrigando Omari Hutchinson a sair para a entrada do goleiro reserva Lorenzo Torriani. No tumulto que se seguiu à beira do campo, Amorim, enfurecido, tentou colocar Torriani em jogo antes de oficializar a saída de um jogador de linha.

Com o time perdendo por 2 a 0 no intervalo, Amorim, visivelmente irritado, esperou a equipe de arbitragem à beira do campo, segundo o Daily Mail. Apesar de parecer pronto para dar vazão à irritação, o técnico português aparentemente se conteve quando os árbitros se aproximaram e seguiu para o túnel.

Mais tarde, o Bournemouth confirmou a goleada por 3 a 0 quando Amine Adli marcou em uma cobrança de falta com curva, já no fim, fechando uma noite lamentável para o Milan.

Publicidade Publicidade

Amorim lamenta erros no início da partida





Getty Images





Em entrevista à Sky Sport Italia após o apito final, Amorim, visivelmente irritado, recusou-se a analisar os problemas táticos. "O pênalti no escanteio e o cartão vermelho mudaram tudo, então não houve jogo. Não houve jogo", insistiu. "Não tivemos tempo de nos recuperar do primeiro pênalti. Tentamos pressionar no fim, mas o terceiro gol tornou tudo ainda mais difícil para nós."

Tópicos relacionados

O técnico do Milan rejeitou a ideia de que a culpa fosse da rotação do elenco e atribuiu a derrota diretamente a erros individuais. "Não houve jogo. Não é uma questão de ritmo ou de Salzburg, não houve jogo. É um time diferente, você não pode cometer um pênalti naquele escanteio e não pode ser expulso naquela situação", acrescentou.

Amorim também lamentou o grande desgaste físico que a expulsão impôs ao time: "É verdade, não podemos fazer isso. Precisamos manter 11 jogadores em campo, há jogadores mais experientes, mas agora precisamos nos recuperar e nos preparar para o próximo jogo. Temos de correr muito com um jogador a menos, tentar pressionar no momento certo nessa situação, então foi uma noite negativa em todos os aspectos."

Publicidade

Pressão aumenta sobre o técnico português

Com a derrota, o Milan ficou em 24º lugar na Liga Europa, agarrado à última vaga para os playoffs após perder dois de seus três primeiros jogos na competição. Apesar de manter o esquema com três zagueiros mesmo com dez jogadores, Amorim defendeu sua abordagem tática. "Eles conhecem essa forma de defender e, como eu disse, tentaram pressionar nos minutos finais e não correr tantos riscos na parte central do jogo", explicou. "Tento colocar meus jogadores nas posições em que se sentem mais à vontade e mudar o jogo com as substituições."

Questionado sobre completar 100 dias no cargo em meio às críticas crescentes, Amorim pediu que a situação fosse vista em perspectiva: "Isso faz parte da jornada. Se você olhar para a história do Milan, estamos em um momento diferente. Fabio Capello está falando da história do Milan, e eu entendo isso, mas precisamos ser realistas. Gostei da maneira como lutamos, tentamos fazer alguma coisa, ajudar uns aos outros, então precisamos aprender com esses momentos, entender que isso é futebol."

Publicidade

Ele confirmou que ainda não havia conversado com Maignan sobre sua falta de disciplina. E concluiu: "Não, não tive tempo. Agora preciso ir a Milão para preparar o próximo jogo contra a Udinese. Vamos conversar sobre isso quando voltarmos."

Em busca da recuperação contra a Udinese





Getty Images





Amorim agora precisa voltar rapidamente a atenção do elenco para os compromissos nacionais, com o Milan se preparando para enfrentar a Udinese pela Serie A. O time ocupa atualmente o quarto lugar no campeonato, mas mostrou fragilidades defensivas na recente vitória apertada por 3 a 2 sobre a Atalanta.

Publicidade

Com a campanha europeia em dificuldades, encontrar regularidade na Itália é fundamental. Amorim terá de resolver os problemas disciplinares do time e reforçar uma defesa vulnerável para impedir que esse pesadelo continental prejudique o embalo no campeonato nacional.



