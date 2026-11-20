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Ídolo do Manchester United, Ashley Young fez uma avaliação preocupante da situação atual do clube no início da passagem de Mauricio Pochettino por Old Trafford. O experiente ponta acredita que o argentino é o homem certo para o cargo, mas insiste que os problemas do elenco vão muito além do técnico.

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United recorre a Pochettino em meio à crise na luta contra o rebaixamento

O Manchester United está na zona de rebaixamento da Premier League após conseguir apenas uma vitória em 10 partidas sob o comando do ex-técnico Michael Carrick. O clube recorreu a Pochettino para frear a queda e salvar uma campanha em dificuldades.

Em Londres nesta semana, durante o lançamento da Coleção Oficial de Figurinhas Panini EFL 2026-27, Young, ex-ponta do United, pediu paciência após a chegada do argentino. Embora confie na capacidade de Pochettino, Young alertou que anos de instabilidade não podem ser superados da noite para o dia.

Young pede paciência para reformulação de longo prazo em Old Trafford

EFL/Panini

Questionado sobre a contratação de Pochettino, Young apontou o trabalho de transformação do técnico no Tottenham como prova de sua capacidade, mas ressaltou que repetir o feito em Old Trafford exige o apoio da direção por vários anos.

"Acho que, se você observar o que ele conquistou no Tottenham, verá que mostrou exatamente do que é capaz", disse Young. "Ele levou o time de uma posição fora do grupo das principais equipes a disputar regularmente a Champions League, chegar a uma final da competição e conquistar títulos nacionais. Ele tem o currículo necessário para fazer isso no Manchester United.

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"O fundamental para Pochettino é o alinhamento. No Tottenham, ele teve o apoio da diretoria e pôde contratar jogadores, negociar a saída de outros e montar um elenco à sua maneira. O Manchester United precisa de uma grande reformulação, e é isso que ele vai querer fazer se assumir o cargo.

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"Não haverá solução rápida. Talvez os jogadores apresentem uma melhora inicial porque todos vão querer impressionar um novo técnico, mas formar o time de alta intensidade que ele deseja, contratar os jogadores certos e reconquistar plenamente o apoio da torcida vai exigir algumas janelas de transferências e algumas temporadas."

União da diretoria e reformulação do elenco são necessárias para seguir o modelo do Villa

Young também criticou integrantes do elenco que não têm rendido o esperado e pediu aos dirigentes do United que se espelhem no apoio conjunto que Unai Emery recebe no Aston Villa.

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"Acho que há vários fatores", disse Young, ao ser questionado sobre o que deu errado em Old Trafford. "Há algum tempo o clube não parece estar totalmente alinhado. Há jogadores ali que provavelmente não deveriam estar, e ainda há setores do elenco que precisam de reforços.

"Quando você olha para a estrutura com Jason Wilcox, Omar Berrada, Sir Jim Ratcliffe e os Glazers, parece que todos precisam trabalhar na mesma direção. Se as coisas não funcionarem sob o comando de um técnico como Pochettino, também será preciso fazer perguntas em outras áreas.

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"Muitos técnicos passaram pelo clube sem que as coisas dessem certo, e isso geralmente é sinal de que os problemas vão além de quem está no banco de reservas. Quando olho para alguém como Unai Emery no Aston Villa, vejo que ele está alinhado com os proprietários, todos abraçaram o projeto e o apoiaram no mercado de transferências. É isso que os clubes bem-sucedidos fazem."

Estreia de fogo aguarda Pochettino em Anfield

Pochettino terá um teste imediato em sua estreia: levará seu elenco, abalado pela falta de confiança, a Anfield para enfrentar o Liverpool, quarto colocado. Encarar uma das visitas mais difíceis do futebol inglês mostrará se o novo técnico consegue provocar a melhora imediata mencionada por Young.

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Com o United na zona de rebaixamento após a malsucedida passagem de Carrick como técnico efetivo, somar pontos rapidamente é fundamental para aliviar o temor da queda antes que Pochettino possa começar a reformular o elenco nas próximas janelas de transferências.

Ashley Young falou durante o lançamento da Coleção Oficial de Figurinhas Panini EFL 2026/27, em Londres. A coleção já está disponível em lojas de todo o país e pela internet em Panini.co.uk.