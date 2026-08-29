Muita polêmica cerca o futuro do argentino Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, durante a atual janela de transferências de verão.

Relatos recentes indicaram que Enzo Fernández está próximo de se transferir para o Manchester City, depois que avançaram as negociações sobre o negócio com a direção do Chelsea.

Fabrizio Romano, especialista em mercado, escreveu em sua conta na rede "X": "Enzo Fernández tem apenas um acordo verbal com o Manchester City sobre os termos pessoais do contrato".



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E acrescentou: "O negócio depende da decisão dos dois clubes, já que o Manchester City ainda não enviou uma proposta oficial ao Chelsea, mas espera-se que os contatos entre as duas partes comecem em breve, enquanto a decisão sobre o valor da transferência caberá ao Chelsea".

O especialista em mercado concluiu: "Enzo pode voltar a ficar de fora da participação com o Chelsea na atual rodada do Campeonato Inglês".



