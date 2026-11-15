“Não há noites para esquecer”: Bruno Fernandes explica o que deu errado para Portugal na goleada por 4 a 1 sofrida diante da Dinamarca após a aposentadoria de Cristiano Ronaldo

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O meio-campista de Portugal Bruno Fernandes afirmou que seus companheiros de equipe precisam aprender com os próprios erros após a goleada por 4 a 1 sofrida diante da Dinamarca, pela Liga das Nações da Uefa, em Braga, no sábado. Em sua primeira partida desde a aposentadoria do lendário capitão Cristiano Ronaldo, na semana passada, a equipe da casa perdeu a chance de garantir a liderança do Grupo A4.

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Homenagens antecedem dura derrota em casa

Fernandes viu uma ocasião emocionante terminar de forma amarga em Braga, quando jogadores e mascotes entraram em campo com camisas com os dizeres “Ronaldo 7”, além de homenagens com as mensagens “maior de todos os tempos” e “obrigado, capitão” ao vencedor de cinco Bolas de Ouro, de 41 anos.

Ronaldo encerrou, pelas redes sociais na semana passada, sua carreira recordista mundial de 146 gols em 234 jogos pela seleção, depois de ter abandonado a equipe em setembro por ficar no banco contra a Dinamarca, episódio que resultou em uma multa de £ 215 e uma suspensão de 30 dias, embora o técnico Jorge Jesus ainda planejasse escalá-lo.

Com a icônica camisa 7, o ponta do Club Brugge Carlos Forbs teve pouco impacto após sair do banco depois dos 60 minutos.

Meia admite que visitantes fecharam o meio

Em campo, Pierre-Emile Hojbjerg converteu um pênalti pouco antes do intervalo, após um toque de mão de Ruben Dias. No início do segundo tempo, o atacante do Napoli Rasmus Hojlund marcou duas vezes em oito minutos. O zagueiro do Fulham Joachim Andersen fez o quarto de cabeça aos 75 minutos, antes de o meio-campista do Real Madrid Bernardo Silva marcar um gol de consolação nos acréscimos, após Joao Neves ter sua tentativa defendida.

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Em entrevista ao Canal 11 após a partida, Fernandes explicou como os visitantes neutralizaram os pontos fortes habituais de Portugal: “Não há noites para esquecer. Foi uma noite de aprendizado, de ver os erros que cometemos. Foi um jogo difícil para nós: não conseguimos entrar na partida da maneira que queríamos.

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“Normalmente, somos uma equipe muito forte jogando pelo meio. A Dinamarca foi muito inteligente ao fechar os espaços no meio; não conseguimos passar por ali muitas vezes para criar chances. Tentamos jogar mais pelas laterais, em situações de um contra um, para cruzar a bola. Sabemos que eles são fortes nessa área.”

Intensidade no meio-campo sufocou o ataque

Ao elogiar a eficiência dos visitantes e buscar pontos positivos para levar adiante, Fernandes continuou: “A Dinamarca também foi muito eficiente: marcou nas chances que teve, e foi um jogo em que, no fim das contas, as coisas deram errado para nós. No entanto, sabemos que nem tudo o que fizemos foi positivo e que há aspectos a melhorar. Dito isso, nem tudo foi negativo hoje, e há pontos positivos desta partida que podemos levar para a próxima.”

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Ao detalhar como os dinamarqueses atrapalharam a construção de jogadas de Portugal pelo meio, acrescentou: “Eles foram mais intensos pelo meio e fecharam os espaços, mesmo quando tínhamos a bola. Causaram problemas para nós, principalmente com [Mikkel] Damsgaard jogando entre as linhas.

“Foi difícil encontrar alguém para marcar e não conseguimos acionar Joao Felix com mais frequência. Acabou sendo difícil construir as jogadas pelo meio ... e eles nos forçaram a jogar mais pelas laterais do que pelo meio, que é o nosso ponto forte.”

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Viagem a Cardiff define o vencedor do grupo

Depois de vencer seus quatro primeiros jogos no Grupo A4 e garantir uma vaga nas quartas de final, Portugal segue na liderança com três pontos de vantagem, apesar da dura derrota de sábado. Assim, a equipe de Jesus só precisa evitar uma derrota contra o País de Gales, em Cardiff, na terça-feira, para avançar como vencedora do grupo. Enquanto isso, a Dinamarca, segunda colocada, receberá a vizinha escandinava Noruega na mesma noite, buscando dar sequência à vitória contundente em Braga.