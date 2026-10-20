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Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Não há nada pior: o Barcelona isolado em uma marca negativa na Liga dos Campeões

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
D. Doue
França
Espanha

Complexo persistente

O Barcelona registrou uma marca negativa inédita na Liga dos Campeões da Europa, após sofrer um gol do Paris Saint-Germain aos 38 minutos, com um chute de fora da área disparado por Désiré Doué.

Com esse gol, as redes do Barcelona foram balançadas em pelo menos um gol em 18 partidas consecutivas, consolidando o fantasma dos franceses sobre a invencibilidade defensiva dos catalães na competição continental.

De acordo com uma estatística publicada pela conta MisterChip no X, o Barcelona se tornou o detentor da pior sequência defensiva de um clube espanhol na história da Liga dos Campeões.



A conta StatsduFoot também afirmou que o time catalão registrou sua pior sequência defensiva na competição.

O Villarreal vem logo atrás do Barcelona, com suas redes tendo sido balançadas na competição continental em 14 partidas consecutivas, entre 2008 e 2021.

A última vez que o Barcelona manteve sua meta inviolada na Liga dos Campeões foi em 9 de abril de 2025, quando venceu o Borussia Dortmund por quatro gols a zero.

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