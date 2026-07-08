"Não há nada a criticar no árbitro François Letexier por seu desempenho na partida entre Argentina e Egito"

Danny Koevermans considera que não há nada a reprovar ao árbitro François Letexier por suas decisões durante a partida entre Argentina e Egito (3 a 2). Após o término da partida nas oitavas de final da Copa do Mundo, falou-se muito sobre o papel da arbitragem, mas, segundo o analista da ESPN, o próprio árbitro cometeu poucos erros.

Foi um verdadeiro espetáculo na noite de terça-feira. O Egito chegou a abrir 2 a 0, mas nos últimos quinze minutos a Argentina virou o jogo por completo: 3 a 2. Após o jogo, falou-se da sensacional virada, mas também de algumas decisões da arbitragem.

Por exemplo, um gol do Egito foi anulado após intervenção do VAR, pois teria sido precedido por uma falta cometida pelo Egito. E pouco antes do 3 a 2 da Argentina, o Egito reclamou, sem sucesso, de faltas cometidas tanto contra Mohamed Salah quanto contra Hamdi Fathi na área adversária, do outro lado do campo.

Para Arnold Bruggink, o que mais ficou na memória após a partida foi o gol anulado do Egito, como ele conta no programa “WK Praat” da ESPN. “Sou realmente um grande defensor da forma como o VAR está sendo usado nesta Copa do Mundo, pois, na verdade, ele está sendo utilizado o mínimo possível.”

“Mas hoje… Se você parar a imagem naquele exato momento e mostrar mais três vezes em câmera lenta, então é possível. Mas achei exagerado. De acordo com as regras, seria válido, mas não era necessário”, afirmou o analista.

Segundo Koevermans, que também tem experiência como árbitro, não há nada a reprovar ao árbitro Letexier em relação a esse gol anulado. “Ele deixa a jogada seguir, então não considera uma falta. Mas quando é chamado para ver o monitor, ainda não vi nenhum árbitro da FIFA que, depois de analisar as imagens, diria que ainda não é falta. Isso simplesmente não acontece.”

Kees Kwakman sabe bem por que isso acontece. “Porque você vê na imagem que alguém está pisando no pé de alguém. E mais uma vez, e mais uma vez. Nesse caso, como árbitro, você não tem como dizer outra coisa.”

Também no 3 a 2, Letexier não cometeu nenhum erro, na opinião de Koevermans. “Lá também foi por um fio. Ele também não vê isso. A gente só tem um par de olhos. Se você estiver olhando para outro lugar, não consegue ver isso. Então, o VAR deveria levá-lo até o monitor. Ele não faz isso, mas não dá para culpar o árbitro”, afirma Koevermans, que recebe o apoio de Kwakman: “O árbitro também nunca consegue ver que ele está pisando no pé dele.”