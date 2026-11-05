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Borussia Mönchengladbach v TSG Hoffenheim - Bundesliga 2026/27Getty Images
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Não há muitos jovens de 17 anos fazendo isso!”: Jürgen Klopp faz convocação surpresa para a Alemanha após reduzir o elenco

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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, anunciou uma lista reduzida de 24 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra a Sérvia e os Países Baixos. Artilheiro da Bundesliga, Niclas Fullkrug retorna à seleção, enquanto Wael Mohya, meia de 17 anos do Borussia Monchengladbach, recebe sua primeira convocação para a equipe principal, em uma surpresa.

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Klopp reduz lista da Alemanha e surpreende ao convocar adolescente

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, convocou 24 jogadores para as últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra a Sérvia e os Países Baixos. Depois de convocar 44 jogadores em setembro, o treinador de 59 anos reduziu a lista e incluiu Wael Mohya, revelação de 17 anos do Borussia Monchengladbach.

O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, também retorna após um início de temporada prolífico: ele lidera a artilharia da Bundesliga, com nove gols em oito jogos.

A dupla lesionada do Bayern de Munique, Serge Gnabry e Jamal Musiala, ficou de fora, assim como o defensor David Raum, do Leipzig, Nick Woltemade e Karim Adeyemi.

Técnico se anima com potencial de Mohya, mas destaca dever de cuidado

Ao falar sobre a decisão de convocar Mohya, que completa 18 anos em dezembro, Klopp elogiou a rápida ascensão do meio-campista. “Wael Mohya é um daqueles casos em que... não há muitos jogadores de 17 anos atuando na Bundesliga. Isso, por si só, já é algo extraordinário. Mas ele também joga bem”, afirmou Klopp.

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“Como treinador, você não tem apenas a tarefa de garantir que os rapazes joguem em suas melhores posições e tenham bom desempenho. Você também tem o dever de cuidar deles.”

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“Quanto mais jovens são os rapazes, maior é esse dever. Concordamos em levá-lo conosco para observá-lo pessoalmente nos treinos durante uma semana”, acrescentou o treinador.

Confira os 24 convocados da Alemanha para os dois jogos da Liga das Nações

A lista de Klopp reúne nomes consolidados da seleção e jovens promessas em todas as posições:

  • Goleiros: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.
  • Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.
  • Meio-campistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.
  • Atacantes: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.
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“Quanto mais qualidade você tem à disposição, mais difíceis se tornam essas decisões, e esse é um bom problema para se ter”, observou Klopp sobre as opções para a convocação.

Slide 4: Alemanha mira confrontos decisivos na fase de grupos da Liga das Nações

O elenco se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, antes de viajar a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira, 13 de novembro.

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Depois, a Alemanha receberá os Países Baixos, líderes do grupo, no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, buscando melhorar seu desempenho após um início irregular, com uma vitória em quatro partidas.

A equipe de Klopp soma quatro pontos após vencer a Sérvia por 2 a 0 em outubro, empatar por 1 a 1 em Amsterdã e passar dois jogos sem vencer contra a Grécia.