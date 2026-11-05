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O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, anunciou uma lista reduzida de 24 jogadores para os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA contra a Sérvia e os Países Baixos. Artilheiro da Bundesliga, Niclas Fullkrug retorna à seleção, enquanto Wael Mohya, meia de 17 anos do Borussia Monchengladbach, recebe sua primeira convocação para a equipe principal, em uma surpresa.

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Klopp reduz lista da Alemanha e surpreende ao convocar adolescente

O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, convocou 24 jogadores para as últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra a Sérvia e os Países Baixos. Depois de convocar 44 jogadores em setembro, o treinador de 59 anos reduziu a lista e incluiu Wael Mohya, revelação de 17 anos do Borussia Monchengladbach.

O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, também retorna após um início de temporada prolífico: ele lidera a artilharia da Bundesliga, com nove gols em oito jogos.

A dupla lesionada do Bayern de Munique, Serge Gnabry e Jamal Musiala, ficou de fora, assim como o defensor David Raum, do Leipzig, Nick Woltemade e Karim Adeyemi.

Técnico se anima com potencial de Mohya, mas destaca dever de cuidado

Ao falar sobre a decisão de convocar Mohya, que completa 18 anos em dezembro, Klopp elogiou a rápida ascensão do meio-campista. “Wael Mohya é um daqueles casos em que... não há muitos jogadores de 17 anos atuando na Bundesliga. Isso, por si só, já é algo extraordinário. Mas ele também joga bem”, afirmou Klopp.

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“Como treinador, você não tem apenas a tarefa de garantir que os rapazes joguem em suas melhores posições e tenham bom desempenho. Você também tem o dever de cuidar deles.”

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“Quanto mais jovens são os rapazes, maior é esse dever. Concordamos em levá-lo conosco para observá-lo pessoalmente nos treinos durante uma semana”, acrescentou o treinador.

Confira os 24 convocados da Alemanha para os dois jogos da Liga das Nações

A lista de Klopp reúne nomes consolidados da seleção e jovens promessas em todas as posições:

Goleiros: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.

Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig. Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.

Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu. Meio-campistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.

Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz. Atacantes: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.

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“Quanto mais qualidade você tem à disposição, mais difíceis se tornam essas decisões, e esse é um bom problema para se ter”, observou Klopp sobre as opções para a convocação.

Slide 4: Alemanha mira confrontos decisivos na fase de grupos da Liga das Nações

O elenco se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, antes de viajar a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira, 13 de novembro.

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Depois, a Alemanha receberá os Países Baixos, líderes do grupo, no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, buscando melhorar seu desempenho após um início irregular, com uma vitória em quatro partidas.

A equipe de Klopp soma quatro pontos após vencer a Sérvia por 2 a 0 em outubro, empatar por 1 a 1 em Amsterdã e passar dois jogos sem vencer contra a Grécia.