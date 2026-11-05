Klopp reduz lista da Alemanha e surpreende ao convocar adolescente
O técnico da Alemanha, Jurgen Klopp, convocou 24 jogadores para as últimas partidas da fase de grupos da Liga das Nações da Uefa, contra a Sérvia e os Países Baixos. Depois de convocar 44 jogadores em setembro, o treinador de 59 anos reduziu a lista e incluiu Wael Mohya, revelação de 17 anos do Borussia Monchengladbach.
O atacante Niclas Fullkrug, do Werder Bremen, também retorna após um início de temporada prolífico: ele lidera a artilharia da Bundesliga, com nove gols em oito jogos.
A dupla lesionada do Bayern de Munique, Serge Gnabry e Jamal Musiala, ficou de fora, assim como o defensor David Raum, do Leipzig, Nick Woltemade e Karim Adeyemi.
Técnico se anima com potencial de Mohya, mas destaca dever de cuidado
Ao falar sobre a decisão de convocar Mohya, que completa 18 anos em dezembro, Klopp elogiou a rápida ascensão do meio-campista. “Wael Mohya é um daqueles casos em que... não há muitos jogadores de 17 anos atuando na Bundesliga. Isso, por si só, já é algo extraordinário. Mas ele também joga bem”, afirmou Klopp.
“Como treinador, você não tem apenas a tarefa de garantir que os rapazes joguem em suas melhores posições e tenham bom desempenho. Você também tem o dever de cuidar deles.”
Tópicos relacionados
“Quanto mais jovens são os rapazes, maior é esse dever. Concordamos em levá-lo conosco para observá-lo pessoalmente nos treinos durante uma semana”, acrescentou o treinador.
Confira os 24 convocados da Alemanha para os dois jogos da Liga das Nações
A lista de Klopp reúne nomes consolidados da seleção e jovens promessas em todas as posições:
- Goleiros: Alexander Nubel, Marc-Andre ter Stegen, Jonas Urbig.
- Defensores: Waldemar Anton, Nathaniel Brown, Finn Jeltsch, Maximilian Mittelstadt, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw, Philipp Treu.
- Meio-campistas: Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Lennart Karl, Joshua Kimmich, Wael Mohya, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Derry Scherhant, Florian Wirtz.
- Atacantes: Younes Ebnoutalib, Niclas Fullkrug, Kai Havertz.
“Quanto mais qualidade você tem à disposição, mais difíceis se tornam essas decisões, e esse é um bom problema para se ter”, observou Klopp sobre as opções para a convocação.
Slide 4: Alemanha mira confrontos decisivos na fase de grupos da Liga das Nações
O elenco se reunirá na sede da adidas, em Herzogenaurach, na segunda-feira, antes de viajar a Belgrado para enfrentar a Sérvia na sexta-feira, 13 de novembro.
Depois, a Alemanha receberá os Países Baixos, líderes do grupo, no Olympiastadion, em Berlim, na segunda-feira, 16 de novembro, buscando melhorar seu desempenho após um início irregular, com uma vitória em quatro partidas.
A equipe de Klopp soma quatro pontos após vencer a Sérvia por 2 a 0 em outubro, empatar por 1 a 1 em Amsterdã e passar dois jogos sem vencer contra a Grécia.