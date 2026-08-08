O técnico Sebastian Hoeneß, do VfB Stuttgart, voltou a exigir reforços de forma veemente. Já no ano passado, ele havia feito críticas claras aos próprios responsáveis pelo planejamento do elenco. "O objetivo de um treinador deve ser sempre manter os melhores jogadores. Billy pertence, sem dúvida, aos nossos melhores jogadores", disse Hoeneß à margem do training camp em Grassau, em conversa com a imprensa, sobre o suposto interesse em Bilal El Khannouss.

Pouco depois, o treinador falou de forma mais geral e declarou: "Estamos disputando uma temporada de Champions League. O importante é que também comecemos essa competição com força. Por isso, eu já tenho o desejo de que, em vez de perder substância, possamos acrescentar substância."

Hoeneß também já tem uma ideia de como isso deve ser exatamente. "De preferência, potencial que não precise primeiro ser desenvolvido, mas que já tenha sido revelado. Espero que ainda nos movimentemos. Não resta mais tanto tempo e já passou uma grande parte da preparação. Por isso, o desejo é grande de que consigamos montar um elenco forte para começar", afirmou.

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Sebastian Hoeneß já não estava satisfeito em 2025

A diretoria esportiva, liderada pelo diretor esportivo Fabian Wohlgemuth e pelo presidente Alexander Wehrle, trouxe até agora Leo Sauer, Tim van der Leij, o goleiro Marius Funk e o meio-campista Grischa Prömel para o Neckar. Mesmo assim, há claramente carência no ataque.

Para a posição central no comando do ataque, o Stuttgart segue tentando Dzenan Pejcinovic. No entanto, as negociações com seu clube, o VfL Wolfsburg, em relação ao valor da transferência avançam de forma arrastada.

O fato de Hoeneß aumentar a pressão sobre os responsáveis lembra muito os acontecimentos do ano passado. Já no ano anterior, o treinador havia manifestado forte irritação com a montagem do elenco, quando Nick Woltemade deixou o clube rumo ao time da Premier League Newcastle United por uma taxa recorde de até 90 milhões de euros.

VfB Stuttgart trouxe dois reforços para Nick Woltemade

Antes do jogo em casa naquela ocasião contra o Borussia Mönchengladbach, Hoeneß deu vazão à sua insatisfação: "O fato é que se trata de uma perda dura para nós. No verão do ano passado, nós traçamos algumas coisas que queríamos colocar em prática. E eu preciso dizer com toda clareza que, mesmo antes de o Nick ser transferido agora, ainda não tinha sido totalmente possível colocar essas coisas em prática. O elenco não está como se havia planejado."

Nem mesmo a receita recorde acalmou o treinador na época: "Claro que existe uma situação financeira. Mas a responsabilidade esportiva está com o treinador."

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A busca posterior por um substituto foi turbulenta. Um acordo preferencial com o KRC Genk pelo atacante Hyeon-Gyu Oh fracassou no último momento. Após horas de conversas, o exame médico deixou dúvidas remanescentes no VfB; além disso, havia grande diferença entre as exigências de transferência.

Pouco antes do fim da janela de transferências no verão de 2025, os suábios reagiram finalmente com o empréstimo de Bilal El Khannouss, do Leicester City, depois de, no dia anterior, o ponta Badredine Bouanani já ter sido contratado junto ao OGC Nice por cerca de 15 milhões de euros.