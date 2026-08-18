Na entrevista coletiva antes da estreia dos Rojiblancos em LaLiga contra o recém-promovido Málaga (quarta-feira, 21h), o argentino deixou claro, sem margem para dúvidas, que seu compatriota também vestirá a camisa do Atlético de Madrid na próxima temporada.

Já há algumas semanas, o presidente do clube, Enrique Cerezo, havia ressaltado que o clube não deixaria Alvarez sair em nenhuma circunstância nesta janela de transferências. "Quando o chefe de um clube se pronuncia de forma tão clara, não há mais nada a dizer sobre isso. É como no tribunal: então não há mais espaço para dúvidas", acrescentou Simeone.

Alvarez estaria despertando grande interesse principalmente no rival de liga do Atlético, o Barcelona. O próprio jogador já havia manifestado expressamente o desejo de sair durante a última Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México e pedido aos dirigentes dos madrilenos que abrissem caminho para uma transferência.

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Julian Alvarez quer mesmo deixar o Atlético de Madrid?

Recentemente, aumentaram as notícias de que Alvarez quer até mesmo forçar sua saída, se necessário, caso o Atlético não se mostre cooperativo. O Barcelona teria sido escolhido pelo argentino de 26 anos como destino desejado.

Os Colchoneros, no entanto, até agora não se mostraram dispostos a conversar ou negociar. Rejeitaram tão rapidamente uma primeira oferta dos catalães de 100 milhões de euros quanto a proposta de 150 milhões de euros do rival local Real pelo argentino.

O Atlético insiste na cláusula de rescisão de 500 milhões de euros prevista no contrato do atacante, uma avaliação ilusória que, ao que tudo indica, nem Barça nem Real aceitarão jamais.

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Por que Julian Alvarez está fora da estreia do Atlético de Madrid em LaLiga?

Após a participação na Copa do Mundo com a Argentina e suas férias prolongadas, Alvarez voltou oficialmente aos treinos dos Rojiblancos na semana passada. Na vitória por 2 a 1 no amistoso contra o Olympique de Marseille na última sexta-feira, o atacante aparentemente ficou fora da lista por vontade própria. Ele teria pedido a Simeone para não precisar mais jogar pelo Atlético.

Também para o confronto com o Málaga na noite de quarta-feira, os madrilenos terão de ficar sem o atacante. Na entrevista coletiva, porém, Simeone atribuiu isso à falta de condicionamento físico de Alvarez.

Alvarez havia se transferido do Manchester City para Madri em 2024 por 75 milhões de euros. Na temporada passada, ele somou 20 gols e nove assistências em 49 jogos por todas as competições. Seu contrato com o Atlético vai até 2030.