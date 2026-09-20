O Real Madrid recebeu duras críticas da imprensa espanhola após a derrota para o Atlético de Madrid por 2 a 1, na noite de domingo, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, em uma partida que revelou, segundo diversos analistas, problemas técnicos e táticos enfrentados pela equipe sob o comando de José Mourinho.

Apesar de Mourinho afirmar, após a partida, que não se sentia frustrado com seus jogadores e que eles deram tudo de si, preferindo direcionar suas críticas às decisões da arbitragem, analistas espanhóis se concentraram no desempenho do Real Madrid, que caiu para a quarta posição, a 6 pontos do Barcelona.

No programa "El Chiringuito", Fran Garrido dirigiu críticas ácidas à equipe, considerando que o Real Madrid se mostrou sem ideias claras ou confiança, e questionou também por que Carlos Espí não foi utilizado, mesmo com o time dispondo de uma substituição adicional, antes de criticar duramente a maneira como a equipe sofreu o segundo gol.

Garrido disse: "Há jogadores que não têm lugar no Real Madrid", acrescentando, ao falar sobre o segundo gol: "Todos eles estão em situação ruim. Este time é um desastre defensivo". Ele também considerou que a diferença para o Barcelona chegar a 6 pontos tão cedo na temporada representa uma situação preocupante para o Real Madrid.

Críticas que vão além da derrota no dérbi

Na rádio "Cadena SER", Álvaro Benito avaliou que os problemas do Real Madrid não são fruto de uma única partida, apontando que eles persistem há bastante tempo.

Ele afirmou: "Se há mais de dois anos, aproximadamente, vemos os mesmos problemas dentro de campo, então o problema é muito mais profundo. Vemos exatamente os mesmos problemas, jogadores diferentes, mas o mesmo cenário".

Por sua vez, Tomás Roncero falou sobre o sofrimento contínuo do Real Madrid nas partidas de dérbi, considerando que a equipe não apresenta, do seu ponto de vista, a reação esperada quando os confrontos se complicam, e disse: "Mourinho era a nossa última tábua de salvação, e se essa tábua nos falha, isso já vem se arrastando há dois anos".

As críticas se estenderam às escolhas de escalação e ao desempenho de alguns craques, especialmente após a saída de Vinícius Júnior aos 54 minutos, na sequência da expulsão de Dean Huijsen.

Roncero pediu que se desse a oportunidade ao jogador Yan Diomande no time titular, mantendo Vinícius no banco de reservas, exigindo que a equipe abandone a ideia de depender do estrelato, e disse: "Quero que a gente abra mão do nosso ego. O craque é o Bellingham".

Javi Herráez também criticou, pela rádio "SER", o desempenho de Kylian Mbappé, expressando sua surpresa com sua atuação durante o dérbi, e disse: "Não consigo entender o desempenho do Mbappé. Ele deveria, ao menos, ter corrido".

E assim, os desdobramentos da derrota do Real Madrid não pararam no resultado do dérbi, mas abriram um debate mais amplo na imprensa espanhola sobre o desempenho da equipe, as escolhas de Mourinho e o nível de vários de seus craques, em um momento em que a diferença para o Barcelona passou a ser de 6 pontos após sete rodadas.