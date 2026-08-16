Mohamed Noor, ídolo do Al-Ittihad, disparou uma série de declarações contundentes que revelaram parte da crise pela qual "O Decano" passa atualmente, após o empate por 1 a 1 com o Al-Khaleej, na estreia da equipe pela Roshn Saudi Pro League.

Noor falou com franqueza sobre a questão do apoio financeiro e sobre a real capacidade do Al-Ittihad de fechar novas contratações, além do clima de revolta da torcida, que ficou evidente durante o confronto com o Al-Khaleej, ressaltando que as circunstâncias atuais tornam ainda mais difícil a missão da diretoria do clube de reforçar o elenco.

Mohamed Noor disse, no programa "Nadina": "O Al-Ittihad é o único clube entre os clubes do Fundo que precisava de apoio, e no início foi dito que o apoio seria igual entre os clubes".

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E acrescentou: "O Al-Ittihad recebeu o apoio por meio do qual poderia atrair jogadores? Certamente não", ressaltando que a torcida do "Decano" passou a sentir um clima de insatisfação por causa da situação da equipe e de sua movimentação limitada no mercado de transferências.

E prosseguiu: "A torcida está insatisfeita com a situação do clube", antes de dirigir uma mensagem direta aos torcedores, dizendo: "Tenho duas palavras que quero dizer à torcida do Al-Ittihad: assisti à partida e o que aconteceu me entristeceu".

E o ídolo do Al-Ittihad acrescentou: "E digo à torcida: o amor ensina a paciência; enquanto você ama e é apaixonado pelo Al-Ittihad, você precisa ter paciência", ressaltando que a fase atual pode ser passageira e pedindo à torcida que se mantenha ao lado do clube apesar das circunstâncias difíceis.

Noor disse: "É uma fase e, se Deus quiser, ela passa; a torcida tem o direito de exigir qualquer coisa e, se Deus quiser, só aconteça o que os deixe felizes", numa referência ao seu entendimento do clima de revolta da torcida, ao mesmo tempo em que reafirmou o direito dos torcedores de expressarem suas reivindicações.

Ele também abordou o público presente na partida contra o Al-Khaleej, esclarecendo que os assentos vazios refletem o tamanho da insatisfação entre os torcedores do Al-Ittihad, antes de revelar o lado financeiro da crise.

E explicou: "A torcida precisa saber que não há dinheiro, não há liquidez, então como posso contratar jogadores?", apontando que o problema não está na falta de vontade do clube de reforçar o elenco, e sim na fraca capacidade financeira de concluir as contratações.

Noor encerrou sua fala esclarecendo a natureza da crise financeira, dizendo: "Posso ter liquidez para quitar dívidas e valores devidos aos jogadores, mas não dá para dispensar jogadores e depois contratar outros", colocando assim a questão das dívidas e da liquidez no centro da polêmica sobre o futuro do Al-Ittihad e sua capacidade de competir na nova temporada.