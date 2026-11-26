Pochettino comenta especulações sobre contrato de Fernandes
O técnico do United afirmou que não há, no momento, conversas em andamento sobre uma renovação de contrato de Fernandes. A posição vem após declarações recentes do próprio jogador, que admitiu ter recebido uma proposta formal, mas optou por suspender as conversas para evitar distrações em um período difícil para o time. Depois de uma partida movimentada pela Champions League em Lisboa, o treinador argentino deixou claro que o principal objetivo do clube é subir na tabela, e não se concentrar em renovações individuais.
“Não há conversa sobre isso”, disse Pochettino à Sport TV, conforme citado por O Jogo. “Ele joga há muitos anos e entende bem este esporte. Portanto, agora vamos nos concentrar em vencer jogos e melhorar nosso desempenho.”
Elogios ao principal jogador do Manchester United
O empate no Estádio José Alvalade foi marcado pelo talento de Fernandes, que não comemorou nenhum dos dois gols que marcou contra o clube onde ganhou projeção. Pochettino elogiou o capitão e destacou a importância de ter uma figura tão influente no vestiário durante esta fase de transição.
O treinador classificou o jogador da seleção portuguesa como um talento de “classe mundial”, que continua a servir de referência para o restante do elenco. “Bruno é uma estrela, um jogador extraordinário e muito experiente. Ele é nosso capitão e esperamos que continue marcando gols para nos ajudar a vencer partidas”, afirmou.
Uma noite caótica em Lisboa
A partida no Estádio José Alvalade teve as reviravoltas típicas da Champions League, com pênaltis, um gol bizarro envolvendo um tufo de grama e uma finalização acrobática de Suarez nos minutos finais. Pochettino admitiu a frustração por sua equipe não ter saído de Portugal com os três pontos, apesar do equilíbrio do confronto entre dois times ofensivos.
“Todo jogo da Champions League às vezes sai do controle”, explicou o técnico do United. “Foi uma partida em que fomos muito competitivos. Eram dois times que queriam vencer, e acho que proporcionamos um bom espetáculo. Saímos decepcionados porque considero que merecíamos a vitória. Depois da derrota para o Liverpool, é importante ter a sensação de que estamos no caminho certo para conquistar vitórias.”
Pressão aumenta antes do confronto com o Brentford
O United precisa agora voltar rapidamente suas atenções ao campeonato nacional e se preparar para um confronto decisivo com o Brentford em Old Trafford, no sábado. Será o primeiro jogo de Pochettino em casa no comando da equipe, e o treinador argentino busca sua primeira vitória no cargo. Depois de sofrer uma goleada diante do arquirrival Liverpool e empatar por 2 a 2 em um jogo movimentado contra o Sporting em Lisboa, Pochettino sabe que só os três pontos bastam para dar impulso ao seu trabalho no Manchester United e aliviar a pressão crescente.