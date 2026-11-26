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Mauricio Pochettino minimizou as especulações sobre um possível novo contrato para Bruno Fernandes, apesar do papel decisivo do capitão no empate por 2 a 2 do Manchester United com o Sporting CP. O meia português voltou ao clube onde se destacou e marcou os dois gols do time, mas seu treinador insiste que os resultados em campo são a prioridade absoluta neste momento, acima das negociações contratuais.

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Pochettino comenta especulações sobre contrato de Fernandes

O técnico do United afirmou que não há, no momento, conversas em andamento sobre uma renovação de contrato de Fernandes. A posição vem após declarações recentes do próprio jogador , que admitiu ter recebido uma proposta formal, mas optou por suspender as conversas para evitar distrações em um período difícil para o time. Depois de uma partida movimentada pela Champions League em Lisboa, o treinador argentino deixou claro que o principal objetivo do clube é subir na tabela, e não se concentrar em renovações individuais.

“Não há conversa sobre isso”, disse Pochettino à Sport TV, conforme citado por O Jogo. “Ele joga há muitos anos e entende bem este esporte. Portanto, agora vamos nos concentrar em vencer jogos e melhorar nosso desempenho.”

Elogios ao principal jogador do Manchester United

O empate no Estádio José Alvalade foi marcado pelo talento de Fernandes, que não comemorou nenhum dos dois gols que marcou contra o clube onde ganhou projeção. Pochettino elogiou o capitão e destacou a importância de ter uma figura tão influente no vestiário durante esta fase de transição.

O treinador classificou o jogador da seleção portuguesa como um talento de “classe mundial”, que continua a servir de referência para o restante do elenco. “Bruno é uma estrela, um jogador extraordinário e muito experiente. Ele é nosso capitão e esperamos que continue marcando gols para nos ajudar a vencer partidas”, afirmou.

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Uma noite caótica em Lisboa

A partida no Estádio José Alvalade teve as reviravoltas típicas da Champions League, com pênaltis, um gol bizarro envolvendo um tufo de grama e uma finalização acrobática de Suarez nos minutos finais. Pochettino admitiu a frustração por sua equipe não ter saído de Portugal com os três pontos, apesar do equilíbrio do confronto entre dois times ofensivos.

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“Todo jogo da Champions League às vezes sai do controle”, explicou o técnico do United. “Foi uma partida em que fomos muito competitivos. Eram dois times que queriam vencer, e acho que proporcionamos um bom espetáculo. Saímos decepcionados porque considero que merecíamos a vitória. Depois da derrota para o Liverpool, é importante ter a sensação de que estamos no caminho certo para conquistar vitórias.”

Pressão aumenta antes do confronto com o Brentford

O United precisa agora voltar rapidamente suas atenções ao campeonato nacional e se preparar para um confronto decisivo com o Brentford em Old Trafford, no sábado. Será o primeiro jogo de Pochettino em casa no comando da equipe, e o treinador argentino busca sua primeira vitória no cargo. Depois de sofrer uma goleada diante do arquirrival Liverpool e empatar por 2 a 2 em um jogo movimentado contra o Sporting em Lisboa, Pochettino sabe que só os três pontos bastam para dar impulso ao seu trabalho no Manchester United e aliviar a pressão crescente.