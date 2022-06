Não há como duvidar: Messi poderá levar a Argentina à glória da Copa do Mundo

Apesar de uma notável série invicta e da conquista da Copa América, havia dúvidas sobre a força da equipe de Lionel Scaloni - mas não mais

Os torcedores argentinos com memórias de longo prazo provavelmente prefeririam que as expectativas para a Copa do Mundo estivessem mais baixas, mas os jogadores, na quarta-feira, contra a Itália, deixaram um recado sobre o que pretendem.

De fato, a mensagem foi ouvida em alto e bom som por todos os presentes: a Argentina é uma séria candidata no Qatar 2022. Foi impossível tirar qualquer outra conclusão de uma vitória por 3 a 0 sobre a Itália, com Lionel Messi e seus companheiros dando aos campeões europeus uma dolorosa surra durante 90 minutos.

A torcida presente em Wembley era majoritariamente argentina, e os gritos que duraram todo o jogo empurraram o time ao novo recorde nacional de 32 jogos de invencibilidade.

E assim que o troféu da Finalissima foi entregue, os próprios jogadores se juntaram às festividades, levantando o capitão sobre os ombros enquanto a promessa se estendia: "E pela mão, de Lionel Messi, todos nós vamos fazer a volta de honra".

Mas algumas ressalvas devem ser feitas ao otimismo desenfreado, claro.

A Itália, por exemplo, é uma sombra da equipe que venceu a Inglaterra para conquistar o título da Euro 2020 no ano passado. Ineficaz para avançar e sempre vulnerável aos ataques rápidos e precisos da Argentina, com jogadores como Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini finalmente começando a mostrar sua idade. Realmente não havia muito o que se empolgar da perspectiva da Azzurra.

Ainda assim, apesar de não terem conseguido chegar à Copa do Mundo, os homens de Roberto Mancini continuam sendo um time europeu de alto nível: exatamente o tipo de equipe que poderia tirar a Albiceleste de sua sequência invicta e animadora, com o título da Copa América e classificação fácil à Copa do Mundo.

A Argentina conquista pela segunda vez a 'Finalíssima'! 🏆🏆



Os gênios Maradona e Messi ergueram os troféus! 💪 pic.twitter.com/fBSS24c85v — GOAL Brasil (@GoalBR) June 2, 2022

Fazia três anos que os sul-americanos não tinham enfrentado adversários do lado oposto do Oceano Atlântico, deixando um asterisco contra sua histórica série de vitórias. Agora, no entanto, não há espaço para dúvidas: A Argentina é uma seleção de alto nível, mais do que capaz de ir às alturas no Qatar.

Além disso, apesar de sua idade avançada e sua temporada medíocre no clube, seu capitão continua sendo um adversário formidável para qualquer defesa e tem um belo grupo de jogadores que o apoia firmemente. Como disse Emiliano Martinez: "Somos todos leões que lutamos por ele".

É fácil entender o porquê. Messi não está liderando apenas pelo exemplo em campo; ele está falando como um verdadeiro capitão.

"Não nos importa quem temos diante de nós", ele respondeu quando perguntado se a Argentina precisava de mais tempo de jogo contra adversários europeus. "Nós sabemos exatamente quem somos. Jogamos todos os jogos da mesma maneira, mas foi um bom teste porque a Itália é uma grande equipe".

"Vamos continuar crescendo, é o que estamos tentando fazer. Olhamos dia após dia, para continuar melhorando e continuaremos dizendo que não somos os principais favoritos [para a Copa do Mundo]".

Três semanas após seu aniversário de 35 anos, o capitão mostrou exatamente por que 2022 pode terminar em triunfo.

O encanto de Messi com o troféu da 'Finalíssima'! 🏆 pic.twitter.com/NFvVknPT4o — GOAL Brasil (@GoalBR) June 2, 2022

Como no PSG, Messi adotou um papel menos avançado e exigente em sua seleção, um papel que favorece a inteligência criativa e a sutileza sobre seu velho brilho explosivo ao redor da área.

Ele pode não ter sido valorizado pelos torcedores do Parque dos Príncipes ao longo da temporada, após o investimento astronômico do clube. Mas para sua adorável torcida argentina, e finalmente rodeado por uma equipe disposta a jogar por si mesma em vez de depender do camisa 10 por um momento de magia, é exatamente o que eles precisam para transformar se transformar de um time decente para um possível vencedor do título.

Assim, embora Messi não tenha deixado seu gol contra a Itália, o craque deu duas assistências, deslizando um passe baixo perfeitamente ponderado finalizado por Lautaro Martinez para abrir o placar, antes de mandar uma bola na medida para Paulo Dybala fechar o marcador.

Mas o domínio da Argentina também pôde ser sentido do outro lado do campo. Emiliano Martínez mal se preocupou no gol, atrás de uma linha de defesa com cada vez mais autoridade e Rodrigo De Paul mais uma vez dominando o meio-campo para garantir que a ausência de Leandro Paredes mal fosse notada.

Lionel Messi in the Finalissima:



∙ Most chances (4)

∙ Most assists (2)

∙ Most shots (8)



🐐 pic.twitter.com/aBAdNFc0uK — GOAL (@goal) June 2, 2022

Os Albiceleste são historicamente cautelosos com a etiqueta favorita.

Em 1958, após uma das maiores apresentações já realizadas na Copa América, o time foi arrasado quando nomes como Omar Sivori, Antonio Angelillo e Humberto Maschio partiram para a Itália e, após uma derrota por 6 a 1 para a Suécia, acabaram eliminados e recebidos por cerca de 10 mil torcedores jogando moedas neles na chegada à Argentina.

Avançando para 2002, a Argentina de Marcelo Bielsa foi novamente fortemente favorecida depois de passar pela classificação com uma campanha recorde apenas para ser eliminada na primeira fase pela primeira vez desde 1962.

Em contraste, quando Diego Maradona e sua equipe chegaram ao México em 1986, os torcedores estavam quase indiferentes ao time, já que até o presidente Raul Alfonsin pressionou para que o técnico Carlos Bilardo fosse demitido do time em dificuldades.

Diego e o treinador passaram então a fazer história.

Felizmente para os comandados de Lionel Scaloni, fora da Argentina eles conseguiram a partir de agora voar um pouco abaixo do radar, com até mesmo o companheiro de Messi no PSG Kylian Mbappe diminuindo suas chances e as do Brasil de levarem o título da Copa do Mundo de volta para a América do Sul.

Mas se eles continuarem jogando como jogaram em Wembley, muitas pessoas mais vão se sentar e tomar conhecimento de uma seleção que não só joga futebol brilhante no seu melhor, mas cujos jogadores parecem se divertir vestindo a camisa e se unindo.

Isso é uma virtude e, embora possa não ser suficiente por si só para garantir mais sucesso, seu talento e sua união significam que a Argentina tem que estar na discussão quando se trata de nomear possíveis vencedores no Qatar.

Não há como esconder agora: Messi e companhia são sérios candidatos à Copa do Mundo.