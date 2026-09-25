"Não há alternativa à vitória": Sektioui esquenta o confronto entre Omã e Arábia Saudita

A seleção de Omã entra na partida contra a Arábia Saudita amanhã, sábado, sob o lema "não há alternativa à vitória", em um dos principais confrontos da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Golfo Árabe de Futebol "Gulf 27", em meio ao grande desejo do grupo do técnico marroquino Tarek Sektioui de conquistar os três pontos e manter vivas suas chances na competição.

Tarek Sektioui, treinador da seleção de Omã, afirmou que o confronto contra a Arábia Saudita será difícil para as duas seleções, ressaltando que o preparo técnico e físico definirá muitos detalhes do jogo.

Sektioui disse na coletiva de imprensa: "A partida é difícil para os dois lados, e o segundo confronto é importante para nós, e sabemos que temos três jogos pela frente. Vocês assistiram ao primeiro jogo, e amanhã veremos qual é a equipe mais preparada técnica e fisicamente".

Ele explicou que alguns jogadores sentiram cansaço após a partida passada por causa do horário e do alto índice de umidade, mas destacou que não há lesões preocupantes, afirmando que todos os jogadores estão em boas condições.

E acrescentou: "A Arábia Saudita é uma seleção forte e tem a vantagem de jogar diante de sua torcida, mas nós temos jogadores que possuem um grande espírito para defender a camisa de Omã e alegrar a torcida".









Sektioui destacou que sua equipe entrará no jogo com uma mentalidade ofensiva clara, dizendo: "Trabalhamos o lado mental, e entramos em cada partida com o objetivo de vencer, e se não vencermos, tentamos não perder".

Ele apontou que a vitória da Arábia Saudita na primeira rodada lhe dará um impulso moral, e talvez permita ao seu treinador a oportunidade de dar descanso a alguns jogadores, mas afirmou, ao mesmo tempo, que a seleção de Omã não subestimará seu adversário nem suas capacidades.

E disse: "Respeitamos a seleção saudita assim como respeitamos a seleção iraquiana, mas vamos enfrentá-la com força e desejo de vencer, e vamos jogar com personalidade".

Sektioui afirmou que a seleção de Omã precisa vencer suas duas próximas partidas, esclarecendo que o recuo defensivo na partida anterior não foi uma escolha tática, mas sim resultado de alguns problemas físicos.

E acrescentou: "Não recuamos para defender na última partida porque queremos vencer, mas enfrentamos alguns problemas físicos, e entraremos no jogo de amanhã com a mesma mentalidade".









O treinador marroquino falou sobre a importância do espírito coletivo, afirmando que o futebol é um jogo coletivo, e que o amor à pátria e o espírito combativo que os jogadores possuem podem ser um fator importante para alcançar resultados.

Em relação à arbitragem, Sektioui disse: "Acho que todos os árbitros presentes no torneio são bons e têm grandes qualificações, e são seres humanos sujeitos a erros, mas não são intencionais, se Deus quiser. Nós nos concentramos em nossa equipe dentro de campo".

Por sua vez, Abdulmajid Al-Balushi, jogador da seleção de Omã, afirmou a dificuldade do confronto, ressaltando que o objetivo de sua equipe será conquistar a vitória e somar os três pontos.

O jogador da seleção de Omã disse: "A partida é difícil para os dois lados, e vamos buscar conquistar a vitória e somar os três pontos, que é o nosso principal objetivo".

E acrescentou: "Meu sentimento é indescritível como jovem jogador que participa pela primeira vez das edições da Copa do Golfo. Desde o primeiro dia entramos no clima do torneio, e estamos aqui para alegrar o povo omanense".