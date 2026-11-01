6 a 1 contra o Alavés! O Barcelona voltou ao caminho das vitórias após a derrota por 4 a 2 para o PSG na Champions League e o revés por 2 a 1 diante do Real Madrid no El Clásico.

A nona vitória na 10ª rodada de LaLiga, na noite de sábado, também foi a 100ª de Flick como técnico do Barcelona. Ex-técnico da seleção alemã e campeão da tríplice coroa com o Bayern de Munique, ele precisou de apenas 131 jogos para alcançar a marca. Sua equipe perdeu 21 partidas e empatou dez. Nesse período, seus comandados marcaram 375 gols e sofreram 153. A média de 2,37 pontos por jogo é quase tão impressionante quanto na época em que treinava o Bayern. Na ocasião, Flick somou uma média de 2,53 pontos em 86 partidas.

"Não gosto nem um pouco disso. O time é diferente, a situação é completamente diferente", disse Flick após a partida, ao ser questionado sobre paralelos entre os dois FCBs. "No momento, tudo parece bem, mas sei como as coisas podem mudar rapidamente no futebol. Olho para o passado para aprender com os erros, mas minha filosofia é olhar para a frente."

Flick se tornou apenas o oitavo treinador da história do Barcelona a alcançar a marca de 100 vitórias, e só um chegou lá mais rápido. Luis Enrique, hoje no PSG, atingiu a marca em seu 126º jogo.

"Não se trata de mim, mas do time, dos torcedores e do clube", disse o treinador de 61 anos. "Estamos todos felizes, e os torcedores simplesmente mereciam isso depois das últimas semanas. A conexão entre o time e a torcida está incrível neste momento."

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Lamine Yamal e Raphinha seguem acumulando números impressionantes

A marca de Flick não foi a única digna de nota no confronto desigual com o Alavés.

O Barça chegou a 46 gols na temporada em onze jogos. Essa marca só foi superada uma vez no mesmo período, há mais de 80 anos. Naquela ocasião, em 1940/41, o Athletic Bilbao começou com 49 gols.

Raphinha ampliou sua marca pessoal na temporada para 15 gols. No século 21, apenas Cristiano Ronaldo superou esse número após onze jogos: em 2014, ele começou a temporada com 18 gols pelo Real Madrid.

E não para por aí: Lamine Yamal é o jogador com mais participações em gols nas cinco principais ligas nesta temporada, com 23 (12 gols e 11 assistências). Seu companheiro de equipe Raphinha aparece em segundo lugar na Europa, com 17.

O Barça lidera LaLiga com dois pontos de vantagem sobre o Atlético de Madrid. O Real Madrid vem em terceiro. Na terça-feira, o time de Flick enfrenta o Aston Villa e seu ex-comandado Leon Goretzka. No fim de semana seguinte, haverá um grande confronto pelo Campeonato Espanhol, quando o Atleti receberá o Barça.