Ao ser perguntado em entrevista à Movistar se acompanharia pela TV os jogos dos clubes absolutamente de elite, o jovem espanhol excluiu o recordista alemão de títulos. Em casos como Real Madrid ou PSG, ele ligaria a TV com muito mais frequência.

"Para ser sincero, eu realmente não gosto de assistir aos jogos do Bayern. Porque, na liga deles, eu já sei que eles sempre vão ser muito dominantes", disse Yamal, antes de enfatizar: "Mesmo na fase de grupos da Champions League, eu não gosto de assistir aos jogos deles, porque são muito dominantes. O jogo contra o PSG depois foi ótimo. Mas, na fase de grupos, eu não gosto de assistir aos jogos deles, porque dominam muito o adversário."

O que à primeira vista soa como crítica também pode ser visto como um elogio. O time do técnico Vincent Kompany transborda tamanha dominância que, para Yamal, aparentemente não vale a pena assistir. Afinal, o resultado já estaria definido de antemão.

Os bávaros deram um exemplo impressionante de sua superioridade sobre a concorrência nacional na sexta-feira. Com um 7 a 0, o Bayern atropelou um indefeso Union Berlin. O grande nome em campo foi Michael Olise, com cinco participações diretas em gols, o que levou o diretor esportivo Max Eberl a colocá-lo, após o apito final, no grupo dos possíveis vencedores da Bola de Ouro.

Como Harry Kane reage à alfinetada de Lamine Yamal?

Harry Kane, que marcou dois gols, de qualquer forma ele já atribuía grandes chances. Yamal, por sua vez, pensa diferente. Na opinião dele, o prêmio deveria "ir para o melhor jogador de futebol do mundo" e "não ir para um jogador que marcou 80 gols", disse ele também na citada entrevista à Movistar. Uma alfinetada clara em Kane, que na temporada passada chegou a 73 gols.

Eberl se posicionou sobre as declarações e rebateu com frieza: "É preciso fazer campanha eleitoral. Os melhores são os jogadores que não precisam de campanha eleitoral." Kane, também questionado sobre o tema após o apito final, confirmou as palavras de Eberl com uma resposta sóbria. "Todo mundo tem o direito de falar como quiser. Vocês me conhecem, eu prefiro deixar meu desempenho em campo falar por mim", disse o inglês.

Até o Union Berlin havia reagido às declarações de Yamal. Em uma postagem bem-humorada nas redes sociais, os Eisernen escreveram: "Esse moleque travesso de 19 anos de Barcelona não podia simplesmente ter ficado de boca fechada? Kane e Olise estão realmente pegando fogo hoje e provando que são material de Bola de Ouro."