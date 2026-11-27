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Jose Mourinho rejeitou as comparações entre Jude Bellingham e Zinedine Zidane após a vitória convincente do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV Eindhoven na Champions League. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o técnico português comentou a repercussão e explicou como vê os dois meio-campistas.

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Mourinho rejeita comparações com Zidane

Mourinho evitou entrar no debate cada vez maior que associa Bellingham a Zidane. As comparações surgiram no início desta semana, depois de uma atuação de destaque do meio-campista inglês em uma competição europeia.

Bellingham recebeu muitos elogios após a vitória por 5 a 1 sobre o PSV na Champions League, na terça-feira. Sua atuação dominante levou observadores a traçar paralelos com o lendário meia francês. Questionado sobre a comparação durante sua entrevista à imprensa na sexta-feira, porém, Mourinho deixou claro que não tem interesse em colocar os dois jogadores frente a frente.

Épocas diferentes, ambos entre os melhores

Em vez de comparar as qualidades dos dois meio-campistas, o técnico português ressaltou que cada um deve ser avaliado em sua própria época. Para Mourinho, a distância entre as gerações torna inútil uma comparação direta.

“Não gosto de comparar jogadores de gerações diferentes”, disse Mourinho aos jornalistas na sexta-feira. “Zidane foi um dos melhores de sua geração, e Jude já é um dos melhores da sua.”

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Os números impressionantes e a humildade de Bellingham

Os elogios a Bellingham são impulsionados por sua produção constante ao longo da temporada atual. Com apenas 23 anos, o meio-campista já marcou sete gols em 18 partidas pelo Madrid em todas as competições nesta temporada.

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Sua atuação na goleada sobre o PSV intensificou ainda mais as atenções. Apesar da rápida ascensão e da influência crescente no Madrid, o jogador da seleção inglesa mantém os pés no chão quanto ao seu lugar na história do futebol.

Quando foi confrontado anteriormente com as mesmas comparações, o próprio Bellingham minimizou a repercussão e afirmou que Zidane era “muito melhor” do que ele.

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Foco no Deportivo Alavés

Bellingham e seus companheiros se preparam para enfrentar o Deportivo Alavés no Santiago Bernabéu, pelo próximo compromisso na La Liga. O jogador da seleção inglesa tentará contribuir mais uma vez para o Real Madrid, que busca os três pontos diante de sua torcida. O Madrid ocupa atualmente a segunda posição na tabela, com 33 pontos em 13 jogos, três atrás do líder Barcelona.