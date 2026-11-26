Roma encerra sequência de 12 vitórias do PSG
Enrique elogiou a Roma por impor ao seu time o teste mais difícil da temporada após o empate por 2 a 2 na Champions League, na quarta-feira. O resultado encerrou a impressionante sequência de 12 vitórias do PSG em todas as competições.
O atacante Malen, da Roma, garantiu o empate aos 78 minutos ao converter um pênalti decisivo. Foi a primeira vez que o PSG perdeu pontos desde a derrota em casa para o Monaco, em 4 de setembro.
Enrique elogia mentalidade e atitude da Roma
Em vez de lamentar o fim da sequência de vitórias de seu time, Enrique fez questão de reconhecer o mérito dos visitantes por levarem seus jogadores ao limite.
“Sem dúvida, esta foi nossa partida mais difícil nesta temporada, seja na Champions League ou no Campeonato Francês”, disse Enrique, segundo a ESPN. “Estou feliz com o resultado, e o mérito é da Roma. É muito difícil jogar contra um time com essa atitude e esse tipo de mentalidade. É uma partida muito diferente daquelas a que estamos acostumados.”
Respeito pela organização tática de Gasperini
O confronto de quarta-feira também marcou a primeira vez que Enrique enfrentou o técnico da Roma, Gasperini, à beira do campo. Ao falar sobre a organização tática do colega, o espanhol fez uma pausa e assentiu em sinal de respeito.
“É a primeira vez que o enfrento como técnico”, disse Luis Enrique. “É melhor falar sobre o futuro da Roma, não o do PSG. O futuro da Roma é maravilhoso, o time pode ganhar o Scudetto. Não tenho dúvida de que pode terminar entre os 24 primeiros, espero que consiga, e não gostaria de enfrentá-lo de novo. Talvez na final.”
Classificação e perspectivas na fase de liga da Champions League
O empate não altera a posição do PSG na fase de liga da Champions League. O time segue em segundo lugar, com 13 pontos em cinco jogos, dois atrás do líder Real Madrid. A Roma, por sua vez, ocupa a 25ª posição, com cinco pontos, e ainda precisa subir na tabela para chegar à zona de classificação.