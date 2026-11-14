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Mohamed Saeed
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“Não gostamos quando as pessoas mentem!”: Alex Baena defende Luis de la Fuente sobre o tratamento dado a Lamine Yamal antes de confronto com a Inglaterra

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Alex Baena defendeu enfaticamente a forma como Luis de la Fuente lida com Lamine Yamal e afirmou que a sensação do Barcelona não recebe privilégios especiais, apesar da repercussão em torno de sua ausência recente. O meio-campista do Atlético de Madrid falou com a imprensa ao lado de quem comanda a seleção, enquanto a Espanha se prepara para um confronto de grande importância contra a Inglaterra pela Liga das Nações, no Metropolitano.

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Baena nega que Yamal tenha recebido tratamento privilegiado

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Baena tentou encerrar os rumores crescentes sobre um suposto tratamento preferencial dado à jovem promessa do Barcelona, Yamal. O meio-campista, que atualmente joga pelo Atlético de Madrid, afirmou que a ausência recente do adolescente da convocação se deveu exclusivamente a problemas físicos, e não a qualquer condição especial dentro do grupo.

“Sim, mas ele não teve privilégios. Terminou com um desconforto no Metropolitano, fez exames e foi só isso. Se em algum momento for necessário um tratamento especial, todos os jogadores vão entender”, explicou Baena em entrevista coletiva antes do confronto com a Inglaterra. O meio-campista também minimizou a repercussão, sugerindo que o alvoroço na imprensa não reflete a realidade no vestiário. “Temos que entender que nunca tivemos um jogador com o impacto de Lamine. Mas acho que Luis teria feito isso por qualquer um. É mais barulho de fora do que algo vivido aqui dentro”, acrescentou.

De la Fuente rebate críticos que “mentem”

De la Fuente também saiu em defesa do grupo e demonstrou frustração com a narrativa criada em torno de sua gestão do elenco. O técnico da Espanha confirmou que Yamal está agora em plena forma física e pronto para contribuir contra a Inglaterra.

“Não estou irritado, de verdade. Se eu fosse ficar irritado com isso... Eu simplesmente disse que me incomoda quando não se fala a verdade. Certamente todos aqui se sentem assim. Não gostamos quando as pessoas mentem. Só isso. Dito isso, Lamine está fantástico. Faríamos todo o processo novamente. Ele se recuperou perfeitamente, e a recepção que ele e Mikel tiveram foi espetacular. São mais dois integrantes da nossa família juntos, e estamos felizes por eles estarem tão bem”, afirmou o treinador.

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Disputa pela supremacia na Liga das Nações

O próximo confronto entre Espanha e Inglaterra é tratado como um encontro entre as duas seleções mais dominantes do futebol internacional atualmente. Baena não poupou elogios ao adversário e reconheceu que o elenco inglês conta com talentos de nível mundial e com quem está no auge individual do futebol no momento.

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15 de nov. de 2026

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Em declarações publicadas nas redes sociais oficiais da Espanha, Baena afirmou: “Acho que a Inglaterra e nós somos as duas seleções em melhor forma. É uma grande equipe, com um grande treinador, grandes jogadores e também o vencedor da Bola de Ouro.” Ele alertou especificamente para a ameaça de Kane e Jude Bellingham, a quem descreveu como os melhores em suas respectivas posições. Baena pediu aos companheiros que fiquem atentos à verticalidade e à capacidade ofensiva dos ingleses, enquanto a Espanha busca manter sua histórica sequência invicta.

Marca histórica em jogo no Metropolitano

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Além da disputa tática, a Espanha busca novos recordes sob o comando de De la Fuente. A equipe acumula uma impressionante sequência de partidas sem derrota e se estabeleceu como a seleção mais consistente da história do país.

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Apesar de já ter garantido a classificação para as quartas de final, a equipe não pretende diminuir o ritmo. De la Fuente descartou a possibilidade de jogar pelo empate e afirmou que seu time está determinado a tratar cada partida como uma final para manter a sequência de vitórias.

Baena refletiu sobre sua evolução durante essa fase de sucesso e reconheceu que vive o melhor momento da carreira após as críticas iniciais. “Acho compreensível que as pessoas tenham criticado a decisão de me convocar. Sempre reconheci que não foi minha melhor temporada. O treinador sempre confiou em mim, e eu sempre dei 100%. Também faço muito trabalho pelo grupo. É verdade que a Copa do Mundo me ajudou a ter uma virada de chave que eu não conseguia ter, e agora vivo o melhor momento da minha carreira”, confessou.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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