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Alex Baena defendeu enfaticamente a forma como Luis de la Fuente lida com Lamine Yamal e afirmou que a sensação do Barcelona não recebe privilégios especiais, apesar da repercussão em torno de sua ausência recente. O meio-campista do Atlético de Madrid falou com a imprensa ao lado de quem comanda a seleção, enquanto a Espanha se prepara para um confronto de grande importância contra a Inglaterra pela Liga das Nações, no Metropolitano.

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Baena nega que Yamal tenha recebido tratamento privilegiado

Getty Images

Baena tentou encerrar os rumores crescentes sobre um suposto tratamento preferencial dado à jovem promessa do Barcelona, Yamal. O meio-campista, que atualmente joga pelo Atlético de Madrid, afirmou que a ausência recente do adolescente da convocação se deveu exclusivamente a problemas físicos, e não a qualquer condição especial dentro do grupo.

“Sim, mas ele não teve privilégios. Terminou com um desconforto no Metropolitano, fez exames e foi só isso. Se em algum momento for necessário um tratamento especial, todos os jogadores vão entender”, explicou Baena em entrevista coletiva antes do confronto com a Inglaterra. O meio-campista também minimizou a repercussão, sugerindo que o alvoroço na imprensa não reflete a realidade no vestiário. “Temos que entender que nunca tivemos um jogador com o impacto de Lamine. Mas acho que Luis teria feito isso por qualquer um. É mais barulho de fora do que algo vivido aqui dentro”, acrescentou.

De la Fuente rebate críticos que “mentem”

De la Fuente também saiu em defesa do grupo e demonstrou frustração com a narrativa criada em torno de sua gestão do elenco. O técnico da Espanha confirmou que Yamal está agora em plena forma física e pronto para contribuir contra a Inglaterra.

“Não estou irritado, de verdade. Se eu fosse ficar irritado com isso... Eu simplesmente disse que me incomoda quando não se fala a verdade. Certamente todos aqui se sentem assim. Não gostamos quando as pessoas mentem. Só isso. Dito isso, Lamine está fantástico. Faríamos todo o processo novamente. Ele se recuperou perfeitamente, e a recepção que ele e Mikel tiveram foi espetacular. São mais dois integrantes da nossa família juntos, e estamos felizes por eles estarem tão bem”, afirmou o treinador.

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Disputa pela supremacia na Liga das Nações

O próximo confronto entre Espanha e Inglaterra é tratado como um encontro entre as duas seleções mais dominantes do futebol internacional atualmente. Baena não poupou elogios ao adversário e reconheceu que o elenco inglês conta com talentos de nível mundial e com quem está no auge individual do futebol no momento.

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Em declarações publicadas nas redes sociais oficiais da Espanha, Baena afirmou: “Acho que a Inglaterra e nós somos as duas seleções em melhor forma. É uma grande equipe, com um grande treinador, grandes jogadores e também o vencedor da Bola de Ouro.” Ele alertou especificamente para a ameaça de Kane e Jude Bellingham, a quem descreveu como os melhores em suas respectivas posições. Baena pediu aos companheiros que fiquem atentos à verticalidade e à capacidade ofensiva dos ingleses, enquanto a Espanha busca manter sua histórica sequência invicta.

Marca histórica em jogo no Metropolitano

Getty Images

Além da disputa tática, a Espanha busca novos recordes sob o comando de De la Fuente. A equipe acumula uma impressionante sequência de partidas sem derrota e se estabeleceu como a seleção mais consistente da história do país.

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Apesar de já ter garantido a classificação para as quartas de final, a equipe não pretende diminuir o ritmo. De la Fuente descartou a possibilidade de jogar pelo empate e afirmou que seu time está determinado a tratar cada partida como uma final para manter a sequência de vitórias.

Baena refletiu sobre sua evolução durante essa fase de sucesso e reconheceu que vive o melhor momento da carreira após as críticas iniciais. “Acho compreensível que as pessoas tenham criticado a decisão de me convocar. Sempre reconheci que não foi minha melhor temporada. O treinador sempre confiou em mim, e eu sempre dei 100%. Também faço muito trabalho pelo grupo. É verdade que a Copa do Mundo me ajudou a ter uma virada de chave que eu não conseguia ter, e agora vivo o melhor momento da minha carreira”, confessou.