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No Al Ahly, as demissões nem sempre acontecem por causa das derrotas. Às vezes, o motivo é muito mais profundo, e foi isso que revelou o comunicador Ahmed Shobeir, poucas horas depois de o Al Ahly, do Egito, anunciar a demissão do técnico marroquino Houcine Ammouta e de sua comissão técnica, após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids.

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Enquanto todos acreditavam que a derrota para o Pyramids era a causa direta da saída de Ammouta, Shobeir apareceu para contrariar todas as expectativas e garantir que o problema não estava nos resultados nem na diretoria, mas em algo que não se vê em campo, embora destrua qualquer time por dentro: a falta de confiança dos jogadores no treinador.

O Al Ahly encerrou a polêmica sobre o futuro do seu técnico e anunciou oficialmente a demissão nas primeiras horas da manhã de terça-feira. Com isso, a diretoria começou a se movimentar rapidamente para escolher um novo treinador para comandar o time na próxima fase, um período que não admite qualquer atraso ou risco.

Em comunicado oficial, o Al Ahly afirmou : “O clube agradeceu ao técnico Houcine Ammouta e à sua comissão técnica pelo período em que estiveram à frente do time principal de futebol”, explicando que a decisão foi tomada com base na avaliação apresentada por Yassin Mansour, vice-presidente do clube, e Sayed Abdelhafiz, membro do conselho diretor, ambos responsáveis pela supervisão do departamento de futebol.

O comunicado acrescentou que Mansour e Abdelhafiz vão apresentar as alternativas cotadas para assumir o cargo nas próximas horas, um sinal claro de que a diretoria já vinha estudando a decisão havia algum tempo e não esperou apenas o resultado do jogo contra o Pyramids.

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Mas a versão completa veio de Ahmed Shobeir, que fez uma publicação em sua conta no “X” que incendiou as redes sociais: “Por que Ammouta tinha que deixar o Al Ahly? A pior coisa para os jogadores, pessoal, é não estar convencido do treinador!”.

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Shobeir acrescentou: “Apesar de todos dizerem que ele é muito educado e extremamente respeitoso, tecnicamente não havia sintonia entre os jogadores e Ammouta. A situação foi piorando dia após dia, até chegarmos à derrota para o Pyramids, e depois disso ficou muito difícil ele continuar”.

Com essas palavras, Shobeir resumiu a verdadeira crise. Ammouta, segundo o testemunho de todos, era uma pessoa respeitosa e educada, e não havia nenhum desentendimento de ordem moral ou administrativa com ele. No vestiário, porém, existia um claro abismo técnico. Os jogadores não se convenceram das suas ideias nem confiaram no seu método, e, a cada dia que passava, esse abismo aumentava, até chegar a um ponto sem volta.

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O Al Ahly teve uma atuação muito modesta diante do Pyramids, indigna do campeão africano. Com a derrota, o time estacionou nos 20 pontos e caiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Egípcio, enquanto o Pyramids chegou a 27 pontos, na liderança. Além disso, o arquirrival Zamalek subiu para o segundo lugar, com 22 pontos, após vencer o El Gouna por 2 a 1 na mesma rodada.