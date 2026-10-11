O português Danilo Pereira, zagueiro do Al-Ittihad, criticou a conduta de alguns membros da organização após a derrota de sua equipe para o Al-Hilal pelo placar de 3 a 2, na oitava rodada da Liga Saudita Profissional, revelando que os jogadores foram empurrados enquanto conversavam com o árbitro da partida. Ele atribuiu a derrota aos erros individuais, afirmando assumir a responsabilidade.

Pereira disse, após a partida: "Estávamos conversando com o árbitro, mas alguns organizadores interferiram e começaram a nos empurrar, e um deles colocou a mão no rosto de alguns jogadores. Não fomos até lá para insultar o árbitro nem para ofendê-lo, apenas queríamos conversar com ele".

E acrescentou: "A função deles é proteger todos dentro de campo, e não apenas o árbitro, e o que aconteceu foi uma atitude hostil contra nós, mas acabou, e não tenho mais nada a acrescentar".

Sobre os motivos da derrota, o zagueiro português negou que o aspecto físico tenha estado por trás do resultado, explicando que os erros individuais decidiram o confronto, e disse: "As duas equipes fizeram uma partida excelente, estivemos presentes e apresentamos um bom desempenho, mas cometemos muitos erros e pagamos o preço por isso".

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E prosseguiu: "Lutamos para voltar e buscar o empate, mas hoje não foi o nosso dia. Assumo a responsabilidade primeiro, depois a equipe, e apesar de termos jogado bem, infelizmente perdemos".

Pereira também enviou uma mensagem à torcida do Al-Ittihad, agradecendo-lhe pela presença e pelo apoio, lamentando não ter podido presenteá-la com a vitória e pedindo a continuidade de seu apoio na próxima etapa.

Encerrou sua fala destacando a necessidade de superar a derrota rapidamente e se preparar para o próximo compromisso asiático, dizendo: "Teremos uma nova partida daqui a três dias, e precisamos nos recuperar bem, pois os próximos confrontos serão difíceis, e queremos apresentar um bom nível na Liga dos Campeões da Ásia".