Não foi uma época fácil: MUNDIAL e Sad Boyz lançam camiseta em edição limitada enquanto novo documentário revisita o dia mais triste do futebol mexicano

“No era penal”. Três palavras, uma ferida, 12 anos de trauma no futebol mexicano. Agora, a revista MUNDIAL e a Sad Boyz Clothing transformaram a derrota mais infame da seleção mexicana na Copa do Mundo em uma coleção de edição limitada, lançada juntamente com um novo documentário da MUNDIAL Films que explora a alma, a dor e o orgulho da cultura do futebol mexicano.

A camiseta exclusiva MUNDIAL x Sad Boyz “No Era Penal” já está disponível na loja da MUNDIAL Magazine, comemorando o aniversário da inesquecível partida do México contra a Holanda na Copa do Mundo de 2014.

Existem derrotas no futebol e, depois, existem cicatrizes nacionais. Para o México, poucas feridas são mais profundas do que o confronto nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2014 contra a Holanda, quando o El Tri estava a poucos minutos de uma vitória histórica antes que o gol de empate de Wesley Sneijder e o polêmico pênalti de Arjen Robben nos acréscimos mudassem tudo.





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Klaas-Jan Huntelaar marcou. O México voltou para casa. E uma frase entrou para a história do futebol: “No era penal”. Não foi pênalti.

Doze anos depois, essas palavras se tornaram mais do que uma reclamação sobre uma decisão arbitral. Elas vivem como parte da memória coletiva do futebol mexicano, simbolizando desilusão, resiliência e a paixão inabalável que continua a definir gerações de torcedores do El Tri. São gritadas, transformadas em piadas, discutidas e lamentadas. São parte protesto, parte piada, parte identidade.

Agora, a MUNDIAL se uniu à Sad Boyz Clothing, a marca de moda fundada por Junior H, para revisitar um dos momentos culturais marcantes do futebol mexicano moderno com uma camiseta comemorativa criada sob o lema: “Para aqueles que usam sua dor com orgulho”.

A camiseta preta combina a iconografia gótica com a linguagem visual da cultura do futebol mexicano, transformando uma das memórias mais carregadas de emoção do esporte em uma homenagem que pode ser vestida. Na frente, um desenho de esqueleto aparece ao lado da frase “No Era Penal” e da data 29/06/14, um marco permanente do dia em que o sonho do México de chegar às quartas de final morreu. Nas costas, letras góticas dizem: “Em memória do dia mais triste, México x Holanda.”

É luto, mas transformado em streetwear.

O lançamento ocorre em conjunto com “No Era Penal”, um novo curta-metragem documental da MUNDIAL Films dirigido pelo cineasta Grant Best, vencedor dos prêmios BAFTA e Sports Emmy. Em vez de simplesmente reacender a polêmica, o filme explora como uma tarde transcendeu o apito final e se tornou parte da identidade futebolística do México.

O documentário conta com a participação do atacante mexicano Raúl Jiménez, do ex-técnico da seleção mexicana Miguel Herrera, do membro do Hall da Fama da WWE e fã de futebol Rey Mysterio, do cofundador do Sad Boyz, Alex Esquivel, e da comentarista esportiva latina Alana Meraz, reunindo vozes do futebol, da cultura, da moda e da torcida para refletir sobre um momento que ainda molda a memória coletiva do futebol mexicano.

O filme foi produzido em torno da campanha do México para a Copa do Mundo de 2026, incluindo entrevistas com torcedores do lado de fora do recém-renovado Estádio Azteca — um dos grandes templos do esporte e o único estádio a ter sido palco de triunfos na Copa do Mundo tanto para Pelé quanto para Diego Maradona.









Esse cenário é importante. O México não tem apenas uma história na Copa do Mundo. Ele tem raízes na Copa do Mundo. O país sediou o torneio em 1970 e 1986, e ambas as edições ajudaram a moldar a mitologia da competição. Mas, para o El Tri, a história moderna da Copa do Mundo terminou com muita frequência no mesmo lugar: a quarta partida.

Desde que chegou às quartas de final em casa, em 1986, o México tem fracassado repetidamente nas fases eliminatórias. A “Era Penal” tornou-se o símbolo marcante dessa frustração — o momento em que crença, identidade e decepção se chocaram.

“Com os EUA dominando grande parte da conversa na grande mídia do futebol, queríamos contar a história de um país com raízes reais na Copa do Mundo”, disse o editor da MUNDIAL, Asad Raza. “Celebrando sua cultura, mas também como essa cultura e esse espírito de união permitiram que a nação vivenciasse uma catarse após um momento que definiu o futebol mexicano — e é algo que o país busca superar neste torneio.”

Essa é a tensão no cerne do filme e do vídeo. “No Era Penal” não se trata apenas de olhar para o passado. Trata-se de como os torcedores carregam a dor adiante, transformam-na em identidade e, eventualmente, talvez até a liberem.





O México tem outra chance de mudar o rumo da história na Copa do Mundo de 2026, com o El Tri enfrentando o Equador na noite de terça-feira. Uma vitória levaria a seleção além da quarta partida pela primeira vez desde 1986 e proporcionaria o tipo de catarse que os torcedores mexicanos esperam sentir há 40 anos.

Até lá, a ferida permanece. Mas a MUNDIAL e os Sad Boyz encontraram uma maneira de carregá-la com orgulho.

“No Era Penal” já está disponível para assistir nas plataformas digitais do MUNDIAL e também será exibido no festival de futebol e cultura da Footballco, o “House of GOAL”, que acontecerá durante duas semanas na Industry City, no Brooklyn, a partir de 3 de julho.