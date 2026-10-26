“Não foi uma despedida”: Michael Carrick quebra o silêncio sobre o temor de ser demitido pelo Manchester United após humilhação diante do Bournemouth

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Michael Carrick garante que não se despediu do Manchester United, apesar de a humilhante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth levantar sérias dúvidas sobre seu futuro. Pressionado, o treinador admitiu não saber de nada sobre uma possível demissão, enquanto o clube vive seu pior início de temporada em quatro décadas.

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Pior início em 40 anos

Carrick enfrenta enorme pressão depois que o United sofreu uma desmoralizante derrota por 3 a 0 para o Bournemouth. O revés significa que o clube vive seu pior início de temporada em 40 anos.A pesada derrota em casa veio após uma goleada por 4 a 1 sofrida diante do Como poucos dias antes. As duas atuações ruins consecutivas deixaram Carrick por um fio, e torcedores visitantes o provocaram aos gritos durante a derrota mais recente.

Apesar do ambiente hostil criado pela torcida visitante, Carrick recebeu uma acolhida calorosa dos torcedores do United ao se dirigir ao túnel. Ainda assim, sua permanência no cargo a longo prazo segue muito incerta.

Nenhuma despedida por parte do treinador

Apesar da pressão crescente, Carrick rejeitou completamente a sugestão de que estivesse se despedindo dos torcedores. Ele afirma que segue cumprindo suas funções, apesar das especulações generalizadas.

O treinador confirmou que teve uma breve conversa com o diretor-executivo Omar Berrada e o diretor esportivo Jason Wilcox após o apito final. No entanto, disse não saber se a diretoria acabará por demiti-lo.

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“Não foi uma despedida da minha parte”, explicou Carrick, em declaração citada pelo Independent. “Conversei brevemente com eles, como sempre acontece depois de um jogo, mas nada fora do comum. Vou ver o que acontece. Entendo perfeitamente a situação.

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“Para ser sincero, não espero nada em particular. Sigo normalmente. Amo este lugar. Sempre farei o que considero melhor para o clube, qualquer que seja a decisão tomada sobre qualquer coisa. Então é isso. Não espero nada em um sentido ou no outro.”

Elenco sente o impacto

A sequência ruim tem afetado emocionalmente o elenco de forma significativa. Carrick ressaltou que seus jogadores realmente se importam em reverter a fase negativa. O treinador também agradeceu o apoio recebido das arquibancadas em meio ao período turbulento.

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“Há muita emoção no vestiário agora, muita decepção. Muitos dos rapazes estão bastante abalados, decepcionados”, revelou. Não é que eles não se importem ou queiram estar nessa situação. Aqueles com quem conversei, pois não falei individualmente com todos, estão sendo muito afetados por isso.”

Carrick acrescentou: “Tenho sentimentos contraditórios diante da reação dos torcedores. Sinto essa conexão e esse reconhecimento por parte deles e sou muito grato por isso.”

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Confronto decisivo com o Chelsea se aproxima

Carrick vai apenas esperar para ver que decisão a diretoria do United tomará sobre sua permanência no cargo. Se optar por mantê-lo no comando, o treinador terá uma tarefa enorme para salvar a temporada. O tempo está se esgotando para corrigir as fragilidades defensivas persistentes e devolver a confiança ao elenco. O Manchester United volta a campo neste fim de semana, quando enfrenta o Chelsea em uma partida decisiva da Premier League.