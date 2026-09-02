O Real Madrid reuniu, nesta quarta-feira, todas as suas estrelas no complexo de Valdebebas por mais de 12 horas seguidas.

O jornal "Marca" afirmou: "Dezenas de câmeras. Locais de filmagem espalhados por todo o centro de treinamento, jogadores circulando pelos pontos de gravação, e José Mourinho aparecendo de repente para verificar como estavam seus atletas".

E prosseguiu: "Por um dia, Valdebebas deixou de parecer um centro de treinamento e se transformou em um enorme set de filmagem cinematográfica".

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O clube aproveitou uma das poucas semanas que oferecem um respiro no calendário, já que joga apenas na sexta-feira contra o Real Betis, para executar uma operação de dimensões gigantescas: reunir quase todas as marcas ligadas ao time no mesmo dia e cumprir de uma só vez boa parte dos compromissos publicitários da temporada.

A lista de patrocinadores parecia não ter fim. E cada um deles tinha um horário marcado em Valdebebas desde as primeiras horas da manhã. Algumas equipes de produção chegaram inclusive a montar suas estruturas antes das nove, cientes de que teriam um dia cheio pela frente.

Ainda assim, o plano não alterou a rotina do time principal. No dia anterior, Mourinho havia decidido adiar o treino para as cinco da tarde, o que deixou os jogadores com toda a manhã e boa parte da tarde livres para alternar entre os diferentes trabalhos. E toda a logística foi planejada com extrema precisão. De acordo com suas agendas individuais, cada jogador apareceu diante das câmeras em horários distintos: depois da academia, ou após uma visita ao fisioterapeuta, ou durante os exercícios de recuperação, ou antes de se juntar ao grupo. E ninguém escapou disso.

Todos os jogadores participaram de uma sessão gigantesca de gravação que interrompeu a atividade habitual em Valdebebas. Mas o clima, longe da seriedade, era bastante descontraído.

Predominaram o bom humor e as risadas, e alguns jogadores chegaram até a invadir os sets de gravação de outras marcas para brincar com os companheiros.

Mesmo assim, Mourinho quis acompanhar a situação de perto. O treinador português visitou os diferentes pontos de filmagem duas vezes para verificar como estavam seus jogadores.

Pequeno problema com Bellingham

O dia também registrou um pequeno incidente relacionado aos acordos de patrocínio individuais. Jude Bellingham, uma das principais estrelas do time, entrou em um pequeno desentendimento sobre até que ponto seus compromissos eram compatíveis com as outras marcas participantes.

A situação foi resolvida rapidamente e sem quaisquer outras consequências, pois o jogador inglês acabou cumprindo o seu compromisso.

A dimensão da operação pode ser compreendida melhor observando o relógio. As primeiras câmeras começaram a gravar de manhã cedo, e as últimas só pararam quando a noite caiu sobre Valdebebas. O último jogador concluiu seus compromissos depois das oito da noite. Passadas mais de doze horas do início das gravações, esse enorme evento chegou ao fim.

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Um dia em que o Real Madrid aproveitou a pausa das competições para fazer algo fora do comum: reunir suas estrelas, mobilizar seus patrocinadores e transformar seu centro de treinamento no maior set de filmagem cinematográfica de Madri por algumas horas.