Logo após a separação na terça-feira, reportagens coincidentes já abordavam o papel do auxiliar-técnico Nelson Morgado na decisão surpreendente. Ao que tudo indica, o Lens queria inicialmente demitir apenas o homem de confiança de Toppmöller. No entanto, o ex-treinador de 45 anos do Eintracht Frankfurt teria vinculado sua própria permanência à de seu assistente.

"Após inúmeras conversas sobre a estrutura do elenco, bem como a forma de trabalho e a organização da comissão técnica, o clube informou ao seu treinador a intenção de reestruturar a comissão", disse o clube em comunicado: "Como Dino Toppmöller não pôde apoiar essas mudanças estruturais, o clube tomou a decisão responsável de encerrar sua atividade, assim como a de seus dois assistentes."

Saída de Toppmöller no Lens: problemas também com os jogadores?

Segundo uma reportagem da Sport1 , porém, houve ainda outros problemas. De acordo com a publicação, já havia há semanas um clima tenso entre Toppmöller e seus jogadores. Segundo a reportagem, jogadores-chave vinham se queixando repetidamente do conteúdo dos treinamentos.

Além disso, os auxiliares franceses Eric Sikora, Cedric Berthelin, Guillaume Rave e Yannick Cahuzac, que já trabalhavam havia mais tempo no Lens, teriam criticado a falta de comunicação de seu novo chefe. Assim, formaram-se dois grupos na comissão técnica. De um lado, Toppmöller com seus dois auxiliares Morgado e Erwin Skela; do outro, os franceses. Cahuzac assumiu agora o comando de forma interina. Ele comandará a equipe na sexta-feira no jogo da liga contra o AS Monaco.

Toppmöller assumiu o cargo de treinador no Lens neste verão e levou imediatamente seu novo clube a uma surpreendente vitória na Supercopa contra o campeão e vencedor da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain. O início na nova temporada da Ligue 1 foi irregular. O Lens somou apenas quatro pontos nos primeiros quatro jogos. Na Liga dos Campeões, ao menos conseguiu uma vitória na estreia contra o Slavia Praga.