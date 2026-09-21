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Florentino Perez
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Não foi por causa da derrota: a fúria de Pérez no dérbi de Madri

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
Espanha

O rival histórico irrita o presidente veterano

O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid teve tensão dentro e fora de campo, e o camarote presidencial do estádio Metropolitano também foi palco de uma cena bastante chamativa, depois que Enrique Riquelme, que há apenas três meses disputou as eleições para a presidência do Real Madrid numa tentativa de tirar Florentino Pérez do cargo, apareceu no camarote presidencial do Atlético de Madrid durante a partida.

De acordo com o que revelou o jornalista Paco González no programa "Tiempo de Juego", da rádio "Cadena COPE", e reproduzido pelo jornal Sport, a presença do empresário não foi bem recebida por Florentino Pérez, que não entendeu o motivo de ele ter sido convidado, segundo o relato do jornalista, que falou durante a transmissão sobre a grande irritação sentida pelo presidente do Real Madrid ao encontrar Riquelme no camarote do clube madrilenho.

A presença de Riquelme não foi de forma alguma comum, pois ele foi o único rival que Florentino Pérez enfrentou nas eleições para a presidência do Real Madrid, realizadas em junho passado. O empresário apresentou sua candidatura, conduziu uma campanha eleitoral intensa e propôs um projeto alternativo ao do atual presidente, antes de Florentino vencer as eleições, levando Riquelme a reconhecer a vitória do adversário.

A cena ganhou ainda mais significado à luz do que ocorreu durante a campanha eleitoral, quando Riquelme dirigiu duras críticas a algumas decisões de Florentino Pérez e defendeu um projeto diferente para a gestão do clube.

Ele chegou a afirmar que, caso se tornasse presidente do Real Madrid, Rodri e Erling Haaland jogariam com a camisa da equipe, além de ter lançado o nome de Raúl González para assumir o cargo de diretor esportivo.

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Poucos meses depois daquela batalha eleitoral, o surgimento de Riquelme no camarote do Atlético de Madrid durante o clássico despertou interesse especial, e, de acordo com as informações reveladas por Paco González, sua presença também causou grande irritação em Florentino Pérez.

Os acontecimentos da partida tornaram o cenário ainda mais difícil para o presidente do Real Madrid, depois que o clássico terminou com a derrota de sua equipe, já que o Atlético de Madrid venceu por 2 a 1.

O Atlético marcou seus dois gols com Grimaldo e Jonathan David, enquanto Antonio Rüdiger conseguiu diminuir a diferença nos minutos finais.

A irritação do Real Madrid não se limitou ao resultado, pois o clube também saiu bastante insatisfeito com a atuação do árbitro Ortiz Arias, em meio à polêmica gerada por algumas decisões da arbitragem durante a partida.

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