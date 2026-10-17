Sami Al Jaber, ídolo do Al Hilal, revelou qual foi o título mais importante que conquistou em sua trajetória com o "Zaeem" ao longo dos muitos anos que passou no clube.

Em declarações à conta oficial do Al Hilal na rede social "X", Al Jaber afirmou: "Conquistamos muitos títulos, mas acredito que o mais importante para mim foi a Copa do Fundador, porque ela acontece a cada 100 anos".

A Copa do Fundador foi disputada apenas uma vez, na temporada 1999-2000, e o título ficou com o Al Hilal, que venceu o Al Ahli na final por 2 a 1.

O ídolo do Al Hilal acrescentou: "Também há os títulos asiáticos, de liga e de copas com suas diferentes denominações, além dos títulos do Campeonato Saudita. Todos os títulos do Al Hilal ficaram marcados na memória".

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Sobre o seu melhor gol, respondeu: "Sem dúvida, o meu gol na final da Copa do Rei de 1418 da Hégira contra o Al Shabab. A partida terminou com vitória por 3 a 2, com o gol de ouro marcado por Abdullah Al Jumaan, e fui eu quem marcou o gol de empate".

E concluiu: "Foi um dos gols mais bonitos e, no meu caso, em termos pessoais, considero um dos mais bonitos da história".

Vale lembrar que Sami Al Jaber defendeu o Al Hilal entre 1989 e 2007, período no qual teve um curto empréstimo ao Wolverhampton, da Inglaterra, e contribuiu para a conquista de diversos títulos, com destaque para a Liga dos Campeões da Ásia.



