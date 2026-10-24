“Não foi nosso dia”: Ruben Dias admite que o Manchester City demorou demais para se adaptar em revés “frustrante” na Premier League

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O início perfeito do Manchester City na Premier League chegou ao fim em Villa Park, onde a precisão de Nicolas Jackson nas finalizações garantiu uma vitória marcante por 2 a 1 para a equipe de Unai Emery. Após a derrota, o capitão Ruben Dias admitiu que o City demorou demais para se adaptar às mudanças táticas dos donos da casa em uma tarde decepcionante na região de Midlands.

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Uma tarde decepcionante na região central da Inglaterra

O Manchester City sofreu sua primeira derrota no campeonato nesta temporada diante de um Aston Villa que jogou bem e pôs fim à campanha perfeita dos visitantes. A partida no Villa Park ocorreu no aniversário de quatro anos da chegada de Emery ao clube, e sua equipe comemorou a data com a quinta vitória nos últimos sete confrontos contra o Manchester City.

O placar foi aberto quando o capitão do Villa, John McGinn, aproveitou uma desatenção de Marc Guehi. Um domínio ruim do defensor permitiu que McGinn encontrasse Jackson, que teve calma para passar por Elliot Anderson e finalizar com força, superando Gianluigi Donnarumma. O City pressionou em busca de uma reação e empatou no início do segundo tempo, quando Erling Haaland subiu mais alto para cabecear para o gol após cruzamento de Iliman Ndiaye pela direita. No entanto, a igualdade durou apenas oito minutos. Jackson voltou a marcar ao finalizar de primeira um passe rasteiro do reserva Ibrahim Mbaye, e a bola passou por baixo da mão esquerda do goleiro.

Ao comentar o início lento, o capitão Dias admitiu que a equipe demorou a entrar no jogo. Em entrevista à TNT Sports, o jogador da seleção portuguesa afirmou: “É frustrante, senti que lutamos muito. Nos primeiros 10 a 15 minutos do primeiro tempo, demoramos a entrar no jogo. Eles mudaram a forma de se posicionar, então levamos tempo para nos adaptar. Mas lutamos, tivemos chances e eles acabaram marcando dois gols em duas transições. Foram muito eficientes. Temos espaço para melhorar, precisamos fazer melhor.”

Dificuldades táticas e gols em transições

Segundo a Opta, o Aston Villa se tornou o primeiro time a vencer três partidas consecutivas da Premier League contra o Manchester City desde o Liverpool, em dezembro de 2016. Além disso, a equipe de Emery é a primeira a conquistar quatro vitórias seguidas em casa pelo campeonato contra o Manchester City desde que o Tottenham alcançou a marca em fevereiro de 2023.

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Dias reconheceu que o momento do segundo gol foi um golpe significativo para o ânimo da equipe, embora tenha elogiado o esforço do elenco até o fim, apesar do resultado. “É o que é. Aconteça o que acontecer, precisamos reagir”, explicou Dias. “A equipe reagiu muito bem. O segundo gol foi duro porque veio muito perto do nosso empate. Continuamos tentando e buscando criar chances. Não foi nosso dia, mas seguimos em frente. Senti que fomos perigosos em várias ocasiões. Mesmo sem conseguirmos finalizar, chegamos a posições perigosas, mas não conseguimos jogar. Quero reconhecer o esforço dos companheiros, porque continuamos lutando até o fim.”

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Impacto na tabela e recorde do Chelsea

A vitória deu um grande impulso ao Aston Villa: foi seu primeiro triunfo em casa nesta temporada da Premier League e levou a equipe ao sexto lugar na tabela, com 11 pontos. Apesar do revés, o Manchester City segue na liderança, com 21 pontos, à frente do Arsenal pelo saldo de gols.

A derrota do Manchester City também preservou um recorde histórico da Premier League. O Chelsea de Jose Mourinho continua sendo o único time a começar uma campanha com nove vitórias consecutivas, marca estabelecida em 2005/06. Com o tropeço do City no Villa Park, o recorde do Chelsea permanece intacto por mais uma temporada.

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De olho nos desafios contra o Brighton

O Manchester City não terá muito tempo para lamentar a derrota, já que enfrentará o Brighton duas vezes na próxima semana. A equipe de Enzo Maresca recebe o Brighton na quarta-feira, pela quarta fase da Copa da Liga Inglesa, antes de voltar a enfrentá-lo no sábado, no Etihad Stadium, pela Premier League.

Sobre os próximos compromissos, Dias concluiu: “É um time de alto nível, mais um. Joga de uma maneira diferente, então vamos nos adaptar e depois nos concentrar em nós mesmos. Isso é o principal: nosso espírito, nossa vontade de vencer.”