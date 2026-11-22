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Ferran Torres marcou o gol decisivo no fim, e o Paris Saint-Germain venceu o OGC Nice por 3 a 2 para chegar à 12ª vitória consecutiva em todas as competições. Após a partida, o atacante explicou por que somar três pontos logo depois da pausa para as seleções era mais importante do que apresentar um futebol fluente.

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Torres garante vitória importante do PSG na Costa Azul

Ferran Torres marcou a cinco minutos do fim do tempo regulamentar e selou a vitória do Paris Saint-Germain por 3 a 2 fora de casa sobre o OGC Nice. A equipe de Luis Enrique chegou a 12 vitórias consecutivas em todas as competições. O resultado encerrou a invencibilidade do Nice em casa nesta temporada e abriu uma vantagem de cinco pontos sobre o Lille, segundo colocado, na liderança da Ligue 1.

Embora Mohamed Amoura tenha colocado o Nice à frente aos oito minutos, contrariando o andamento do jogo, o PSG virou antes do intervalo com gols de Senny Mayulu e Desire Doue. Torres então finalizou com categoria após passe de Ousmane Dembele para dar uma margem maior ao Paris Saint-Germain, antes de Ali Abdi descontar nos acréscimos.

Torres ressalta importância de vencer após a pausa

Apesar das ameaças do Nice nos contra-ataques durante um segundo tempo tenso, o PSG manteve a paciência até Torres marcar. Após o apito final, Torres destacou que conquistar vitórias logo após uma pausa para as seleções é fundamental para manter a tranquilidade no vestiário.

"Esta foi uma vitória muito importante", disse Torres. "Não foi nossa melhor atuação, mas, no fim, fomos competitivos e conquistamos os três pontos. Agora, vamos nos concentrar na Champions League. É sempre importante vencer, especialmente após uma pausa para as seleções, porque isso deixa a equipe mais tranquila. No fim, conquistamos os três pontos, que são nossa prioridade."

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Como o PSG resistiu à pressão do Nice

O Nice abriu o placar em sua primeira oportunidade, em um contra-ataque concluído por Amoura, e manteve a defesa compacta durante boa parte da meia hora inicial. O PSG finalmente chegou ao gol aos 30 minutos, quando Mayulu converteu um pênalti após Xavier Mandza tocar a bola com a mão dentro da área. Menos de um minuto depois, Doue completou para as redes um passe de Achraf Hakimi.

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Após o intervalo, Joao Neves controlou o ritmo no meio-campo, e o PSG pressionou intensamente para limitar as ameaças do Nice ao gol de Matvey Safonov. Hakimi desperdiçou uma chance de ampliar a vantagem aos 61 minutos, antes de Torres fazer a diferença no fim.

Paris volta as atenções para a Champions League

Com três pontos conquistados com dificuldade no primeiro jogo desde a vitória por 1 a 0 sobre o Troyes, duas semanas antes, Torres e seus companheiros agora podem voltar as atenções para a competição europeia.

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A vantagem de cinco pontos na liderança da Ligue 1 dá ao PSG uma base sólida para se concentrar na Champions League.