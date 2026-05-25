Não foi Mika Godts, mas outro jogador do Ajax que foi eleito o Jogador do Ano

Os torcedores do Ajax não elegeram Mika Godts, mas sim Youri Baas como o Jogador do Ano da temporada 2025/26.

A notícia foi divulgada na segunda-feira no site do clube. O prêmio de Jogador do Ano é concedido pela Associação de Torcedores do Ajax. Baas se destacou no início da temporada e obteve uma vantagem insuperável em votos.

No ano passado, Baas ainda foi eleito o Talento do Ano. Nesta temporada, Godts conquistou esse prêmio.

O fato de Godts não ter sido eleito o Jogador do Ano é um tanto surpreendente. O belga de 20 anos marcou nada menos que 17 gols e deu 15 assistências em 44 partidas oficiais.

Baas está muito feliz com a escolha. “É um elogio e um belo reconhecimento, especialmente depois do meu trabalho árduo nos últimos anos.”

Godts também deixou uma breve mensagem. “É ótimo que tenham me escolhido. Isso significa que estou no caminho certo e fico feliz com isso.”

Esses jogadores do Ajax não estarão presentes na Copa do Mundo no próximo verão. Godts não foi convocado pela Bélgica, enquanto Baas ainda aguarda sua primeira partida pela seleção holandesa.