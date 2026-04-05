Lionel Messi marcou, na madrugada de sábado para domingo, já aos dez minutos, seu primeiro gol no Nu Stadium, a nova casa do Inter Miami FC. Não foi o suficiente para vencer o Austin FC: 2 a 2, fazendo com que o clube do coproprietário David Beckham não consiga alcançar o líder Nashville na Conferência Leste da MLS.

Messi não foi quem marcou o primeiro gol no novo estádio do Inter Miami. Essa honra ficou com Guilherme Biro, zagueiro do Austin, que abriu o placar aos seis minutos no sul da Flórida. Apenas quatro minutos depois, Messi (38) empatou com uma cabeçada certeira, comemorando o gol diante da arquibancada que leva seu nome.

O Austin acertou a trave duas vezes no primeiro tempo e reclamou um pênalti, que não foi marcado. Logo após o reinício, Jayden Nelson fez o 1 a 2 para os visitantes, depois que Messi perdeu a posse de bola para o time da casa.

O Inter Miami conseguiu evitar a derrota nos minutos finais. O técnico Javier Mascherano colocou em campo Luis Suárez, de 39 anos, e o atacante uruguaio marcou alguns minutos depois com um voleio. Messi ainda acertou a trave em uma cobrança de falta pouco antes do fim do emocionante confronto.

Um ponto, portanto, para o Inter Miami, que agora está invicto há cinco partidas consecutivas na MLS. E, pelo menos, sem nenhuma derrota no novo estádio com capacidade para 26.700 pessoas.

Beckham está orgulhoso do que seu clube conquistou ao longo dos anos: “Há treze anos, anunciei que Miami era a minha escolha. Não tínhamos nome. Não tínhamos torcedores. Não tínhamos estádio. Hoje estou em nossa nova casa. Somos campeões da MLS. Temos o melhor jogador da história do futebol em Miami. Sonhos podem realmente se tornar realidade”, comemora o proprietário do ambicioso clube americano.