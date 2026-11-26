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O atacante do Barcelona Anthony Gordon foi eleito o jogador da semana da Champions League da UEFA após uma atuação recordista no Azerbaijão. O jogador da Inglaterra liderou seu time em uma vitória dominante sobre o Sabah e foi decisivo em uma noite na qual grandes estrelas do futebol europeu disputavam os holofotes.

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Gordon brilha em Baku

Gordon conquistou o prêmio de jogador da semana da Champions League da UEFA após sua atuação de destaque contra o Sabah. O atacante inglês foi o principal nome da vitória do Barcelona por 4 a 1 na quinta rodada da fase de liga, com dois gols no Estádio Olímpico de Baku.

Os gols de Gordon, aos 31 e aos 51 minutos, deram o tom da atuação dominante do Barcelona no Azerbaijão. Karim Adeyemi e Gabriel Jesus também balançaram as redes.

O ex-jogador do Newcastle tem causado impacto em sua primeira campanha europeia pelo Barcelona, com três gols em cinco partidas continentais. Os dois gols em Baku tiveram um sabor especial: encerraram um jejum de um mês, já que o ponta não marcava desde outubro.

A pressão intensa de Gordon e sua eficiência nas finalizações o ajudaram a consolidar a titularidade na ponta esquerda, justificando o investimento significativo feito pelo clube em seu talento durante a janela de transferências do verão.

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À frente de Mbappe e de outras estrelas

Em uma votação popular que reuniu alguns dos maiores nomes do futebol, Gordon terminou à frente do astro do Real Madrid Kylian Mbappe. Apesar dos dois gols marcados por Mbappe na goleada do Real Madrid por 5 a 1 sobre o PSV, ele não conseguiu superar o jogador do Barcelona na classificação final.

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Entre os outros indicados estavam o ponta Antonio Nusa, do RB Leipzig, que se destacou contra o Lens, e o atacante Cucho Hernandez, do Betis, que também marcou duas vezes nesta semana. As contas oficiais da Champions League nas redes sociais confirmaram o resultado, com Gordon em primeiro lugar.

Após sua atuação decisiva, o jogador de 23 anos demonstrou satisfação com a postura ofensiva constante do time na partida de muitos gols. "Mesmo quando estávamos vencendo por 3 a 0, não paramos de atacar. Continuamos tentando marcar. Esse é o nosso estilo, e acho que isso é muito importante", disse. Apesar do sucesso individual, o atacante também fez uma autocrítica: "Eu deveria ter marcado outro hat-trick hoje à noite, mas desperdicei aquela chance com o pé esquerdo."

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Um novo recorde

A atuação de Gordon em Baku não lhe rendeu apenas um prêmio individual: também colocou seu nome na história da competição. Com os dois gols, ele se tornou o primeiro jogador da história da Champions League a marcar seis gols fora de casa em um único país no mesmo ano.

Com o feito, ele superou um recorde que pertencia a Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. Ambos haviam marcado cinco gols em países estrangeiros específicos durante seus melhores anos.

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O sucesso recorrente do atacante no Azerbaijão já rende brincadeiras sobre seu futuro. "Talvez em algum momento da minha vida eu precise me mudar para cá! Tenho tido muito sucesso aqui e, sim, foi um ótimo jogo hoje", disse Gordon aos jornalistas após a vitória.

Com 13 gols em suas primeiras 23 partidas na Champions League, Gordon agora busca alcançar a marca estabelecida pelo inglês Harry Kane. Enquanto o Barcelona se prepara para enfrentar o Deportivo em uma competição nacional e para um grande confronto com o Manchester City em dezembro, seu novo protagonista demonstra confiança máxima no maior palco do futebol europeu.