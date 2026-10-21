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O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, fez duras críticas à organização tática de Michael Carrick após uma noite desastrosa na Europa. O Manchester United foi goleado por 4 a 1 pelo Como, da Itália, deixando o futuro de seu técnico por um fio após uma atuação sem identidade nem agressividade.

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Fernandes pede ousadia tática

“Não é a primeira vez que começamos mal e sofremos um gol muito cedo”, disse Fernandes à TNT Sports, ao comentar mais um início lento em uma partida continental. “Não pressionamos muito quem estava com a bola, não nos movimentamos bem com ela e pouca coisa deu certo para nós. Sofrer um gol cedo faz com que entremos no jogo com uma sensação de derrota. É difícil sair disso, tentar ser corajoso, ter a bola e fazer algo acontecer. Se não conseguirmos fazer isso, será muito difícil sair dessa situação.”

As declarações do capitão evidenciam uma crescente divergência em relação à filosofia defensiva da equipe sob o comando de Carrick. Fernandes apontou especificamente a decisão de recuar diante do adversário, em vez de adotar a marcação alta que muitos dos principais times europeus hoje preferem. Ele explicou: “É uma decisão da comissão técnica não marcar individualmente e, às vezes, deixar espaço atrás e tentar recuperar a bola, esperar por eles. Mas, às vezes, quando você dá espaço a essas equipes, elas ganham confiança.” A falta de agressividade se mostrou fatal diante de um Como tecnicamente habilidoso, que aproveitou os espaços concedidos.

Carrick é criticado após colapso histórico

A dimensão da derrota colocou Carrick sob forte pressão, com o resultado marcando um dos capítulos mais sombrios da longa história europeia do Manchester United. O Manchester United saiu atrás no placar após apenas 118 segundos, quando Nico Paz abriu o marcador e deu início a uma noite de sofrimento para os torcedores da casa. Paz ainda marcaria mais um gol e, entre os dois, daria a assistência para Tasos Douvikas, antes de Jacobo Ramon cabecear com força para fechar o placar com o quarto gol.

O colapso logo no início expôs as fragilidades defensivas persistentes do United, que se tornou o primeiro time inglês a sofrer um gol nos primeiros dois minutos de jogos europeus de grande porte consecutivos, após uma falha semelhante contra o Atlético de Madrid apenas oito dias antes. Essa recorrente falta de concentração rapidamente se tornou a marca de uma equipe que perde o rumo sob o comando atual.

Getty Images

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O plano de jogo do treinador é questionado

Na entrevista após a partida, Fernandes foi questionado diretamente se achava que Carrick havia errado na tática naquela noite. Embora tenha procurado deixar a avaliação a cargo da comissão técnica, ficou claro que ele queria uma postura mais proativa. “Cabe ao treinador e à comissão técnica avaliar isso, não a mim”, afirmou Fernandes. “Às vezes, é preciso ser mais corajoso sob pressão, correr o risco de pressionar mais à frente e deixá-los desconfortáveis.”

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Ao detalhar onde o United deixou a desejar, o capitão destacou a agressividade do Como como um parâmetro que sua equipe não conseguiu alcançar. “Como vocês viram, o zagueiro deles vinha me marcar no meu próprio campo”, acrescentou Fernandes. “Precisamos fazer isso como equipe, mas não conseguimos. Um time que joga pelo meio, com tabelas curtas, pode machucar você pelas pontas se receber tempo e espaço demais.”

Ecos dos últimos dias de Solskjaer

Em determinado momento, o United esteve perigosamente perto de igualar sua maior derrota em competições europeias, um 5 a 0 sofrido diante do time português Sporting em 1964. Em uma tentativa desesperada de conter o adversário, Carrick tirou no intervalo Matheus Cunha e Andrey Santos, contratações da Ineos que custaram 110 milhões de libras, antes de substituir o capitão Fernandes por Joshua Zirkzee na metade do segundo tempo. Zirkzee conseguiu escapar da linha de impedimento e finalizou com calma um cruzamento de Amad Diallo, que também saiu do banco, para marcar o gol de honra nos acréscimos. O gol tardio, porém, em nada melhorou o clima sombrio.

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Após o apito final, Carrick pareceu passar direto por seus jogadores em campo para se dirigir aos torcedores do United que viajaram para a partida, erguendo as mãos repetidamente em sinal de desculpas. A cena lembrou de forma inquietante o gesto desesperado de Ole Gunnar Solskjaer após a goleada por 4 a 1 sofrida diante do Watford em novembro de 2021, derrota que resultou em sua demissão apenas 24 horas depois.