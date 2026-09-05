Marc Bartra, zagueiro do Real Betis, revelou que o lance polêmico durante o confronto com o Real Madrid não foi obra do acaso, garantindo que tinha pleno conhecimento da regra sobre o avanço antecipado à área antes da cobrança dos pênaltis.

Kylian Mbappé desperdiçou um pênalti na partida que o Real Madrid perdeu por 1 a 0 na última sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, após a defesa de Álvaro Valles, em meio a pedidos de repetição da cobrança por causa do posicionamento de Bartra dentro da área ou próximo aos seus limites antes da execução.

Bartra disse, em declarações ao canal "Movistar" reproduzidas pelo jornal "Marca", que já havia se informado sobre esse caso específico com um amigo árbitro, depois de assistir a um lance semelhante em uma das partidas do Campeonato Espanhol.

E explicou: "Há várias rodadas, acredito que José Luis Gayà deu um pequeno pulinho, então perguntei a um amigo meu que era árbitro da Segunda Divisão, e ele me disse que, desde que você esteja nesse local mas não coloque o pé dentro da área, a cobrança não será repetida".

O zagueiro do Betis apontou que o lance carregava um grande risco, esclarecendo que tentava calcular com precisão o momento da cobrança de Mbappé.

E acrescentou: "Tentei calcular a coisa da melhor maneira possível. É verdade que, se Mbappé tivesse chutado meio segundo antes ou depois, teria me pego dentro da área, mas tentei ficar o máximo de tempo possível com o pé tocando o chão sem pisar na área, e consegui".

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Bartra afirmou que esse método não é novidade para ele, e que o aplica também nos ataques, a fim de aproveitar os mínimos detalhes e avançar em direção à bola no momento certo.

E concluiu: "Faço a mesma coisa no ataque também, espero até o último instante para conseguir chegar à bola, porque é uma questão de segundos e pequenos detalhes. Lembro que marquei um gol na Copa do Rei há cerca de dois anos contra o Sant Andreu, apenas porque tentei estar no lugar certo".

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