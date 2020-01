Não foi coincidência. Hino do Corinthians inspirou faixa de protesto da torcida do Sporting

Trechos 'Teu passado é uma bandeira' e 'Teu presente é uma lição' foram usados pela 'Torcida Verde' diante do Benfica

Dérbi de Lisboa na última sexta-feira. e se enfrentam num jogo pegado em Alvalade. Ainda no primeiro tempo, as torcidas organizadas do time da casa começam a protestar contra a conturbada fase do clube verde e branco, que, além de não conquistar a liga nacional desde 2001/02, há meses passa por um complicado processo político.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Entre as manifestações, a "Torcida Verde", uma das principais organizadas dos Leões, resolve então exibir as seguintes faixas: "Teu passado é uma bandeira" e "Teu presente é uma lição". Frases de impacto que foram retiradas do... hino do .

"São dizeres fortíssimos, nos identificamos com isso. O hino [do Corinthians] é mesmo uma lição para nós. É espetacular, é inspiração pura. O Sporting é um clube de guerra", explicou Luís Carlos Repolho, um dos líderes do grupo de torcedores.

"Infelizmente, o futebol agora é um negócio. Nos últimos 20 anos, os clubes tradicionais foram capturados por interesses de fora. O futebol é do povo, todo o resto é parasita", completou.

Parte da origem da "Torcida Verde" está ligada às torcidas brasileiras. Há um grande respeito e conhecimento sobre o futebol do país irmão, até por isso a lembrança particular agora do Corinthians, cujo arquirrival é o , que, assim como o Sporting, usa verde.



"Somos internacionalistas. Não estamos nem aí para as cores. E daí que o Corinthians é preto e o Palmeiras e o Sporting são verdes? Nos identificamos com todos, só não andamos com fascistas, racistas e nazistas. De resto, o futebol é festa", destacou.

Recentemente, vale lembrar, a "Torcida Verde", que é parceira dos Dragões da Real, uma das maiores organizadas do , incluiu a camisa 01 de Rogério Ceni numa faixa que destacava jogadores que honraram os clubes que defenderam. Na ocasião, o grande homenageado foi Rui Jordão, angolano que foi ídolo do Sporting nos anos 1980 e que morreu em outubro de 2019.

Mais artigos abaixo

Liderança encarnada

Com dois gols de Rafa, o Benfica acabou por vencer o Sporting por 2 a 0. Visto que o vice-líder perdeu para o Braga, por 2 a 1, os Encarnados colocaram sete pontos de vantagem no topo da tabela. Já os Leões ocupam apenas a quarta colocação.