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Apesar da decisão anunciada nesta terça-feira pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) a favor do Senegal, na disputa que o opôs à Confederação Africana de Futebol (CAF) e à Real Federação Marroquina de Futebol, a briga pelo título ainda não terminou.

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Depois de mais de oito meses de espera, especulações e declarações contraditórias, além da audiência realizada no início de outubro na cidade suíça de Lausanne, o Tribunal Arbitral do Esporte proferiu sua sentença nesta terça-feira, encerrando uma longa fase da disputa em torno da final da Copa Africana de Nações de 2025, e deu ao Senegal a decisão que o país esperava, retirando o título do Marrocos.

O regulamento permite recorrer das decisões do Tribunal Arbitral do Esporte ao Supremo Tribunal Federal da Suíça, a mais alta autoridade judicial do país.

A federação marroquina, assim como as demais partes envolvidas na disputa, tem um prazo de até 30 dias a partir da notificação oficial da decisão para apresentar recurso ao tribunal suíço.

No entanto, esse passo não significa reabrir o caso do zero, nem dar aos juízes poder para reavaliar os fatos e as provas técnicas e esportivas nas quais o Tribunal Arbitral do Esporte se baseou em sua sentença.

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O Tribunal Federal suíço trata esse tipo de recurso dentro de um escopo extremamente restrito, concentrado basicamente na regularidade dos procedimentos jurídicos e no respeito às normas que regem a arbitragem, e não em julgar novamente o mérito da disputa.

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Os números mostram como esse caminho é limitado: segundo o Tribunal Arbitral do Esporte, apenas cerca de 6% de suas decisões são contestadas no Tribunal Federal suíço a cada ano, o que reflete o caráter excepcional desse procedimento.

5 motivos que podem abrir caminho para o recurso

As normas jurídicas estabelecem 5 motivos principais que podem fundamentar um recurso contra as decisões do Tribunal Arbitral do Esporte no Tribunal Federal suíço.

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O primeiro é a composição irregular do painel arbitral, seja na forma de nomeação do árbitro único, seja na formação do painel que analisou o caso.

O segundo diz respeito à competência, especificamente quando o painel arbitral aceita julgar uma disputa que não está dentro de suas atribuições ou se declara incompetente em um caso que teria o direito de julgar.

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O terceiro abrange situações em que o painel arbitral ultrapassa os limites dos pedidos que lhe foram apresentados ou deixa de decidir sobre algum dos pedidos feitos pelas partes.

Também é possível recorrer se houver violação do princípio da igualdade de tratamento entre as partes da disputa, ou se for desrespeitado o direito de uma delas de ter suas defesas e alegações ouvidas durante o processo.

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O quinto e último motivo é a incompatibilidade da decisão arbitral com a ordem pública, uma das exceções que permitem a intervenção judicial nas sentenças proferidas por órgãos de arbitragem internacionais.

A arma importante do Marrocos

As chances do Marrocos não dependem apenas de contestar o resultado a que chegou o Tribunal Arbitral do Esporte: o país precisará provar a existência de uma falha jurídica ou processual grave no caso.

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Poucas horas antes da divulgação da sentença final, o caso da final da Copa Africana de Nações de 2025 voltou a explodir. A Real Federação Marroquina de Futebol não ficou de braços cruzados e enviou uma comunicação oficial urgente ao Tribunal Arbitral do Esporte, o "CAS", para relatar o que chamou de um suposto "incidente" que ameaça a integridade de todo o processo.

Segundo fontes da "Radio Mars", o Marrocos não pretende fazer vista grossa ao que descreve como uma "situação extremamente preocupante" no caso e está determinado a defender todos os seus direitos legais até o último momento.

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O polêmico episódio remonta a uma ligação telefônica que teria ocorrido no último domingo entre o especialista jurídico alemão, um dos três árbitros nomeados pelo Tribunal Arbitral do Esporte para julgar o caso, e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol, Abdoulaye Fall.

Em sua comunicação oficial, o lado marroquino manifestou questionamentos e profunda estranheza diante desse contato, reafirmando que se reserva plenamente o direito de recorrer às vias legais disponíveis e que não aceitará nenhum procedimento que possa comprometer a integridade do caso ou levantar dúvidas sobre a justiça da decisão aguardada.

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Se o Marrocos conseguir comprovar o que aconteceu e demonstrar na Justiça a falta de imparcialidade desse árbitro, ou outro motivo para anular a sentença, poderá encontrar um caminho para derrubar a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte.

Dois casos que abrem uma porta de esperança para o Marrocos

Em dezembro de 2020, o Tribunal Federal suíço decidiu anular a suspensão de oito anos imposta ao nadador chinês Sun Yang por ter destruído a amostra do exame antidoping ao qual foi submetido em setembro de 2018.

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Em comunicado, o Tribunal Federal afirmou ter acolhido o pedido apresentado pelo nadador chinês Sun Yang devido à parcialidade de um dos membros do Tribunal Arbitral do Esporte.

O tribunal ressaltou que a decisão do CAS foi anulada e que a corte terá de julgar novamente o caso de Sun Yang com uma composição diferente.

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Há também outro caso semelhante. Em 22 de junho de 2023, o Tribunal Federal suíço anulou uma sentença do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na disputa contratual entre o Dinamo Zagreb, da Croácia, e o auxiliar técnico austríaco René Poms, por causa de uma falha processual na composição do painel arbitral.

A crise começou em março de 2020, quando o Dinamo Zagreb demitiu a comissão técnica auxiliar do treinador Nenad Bjelica, incluindo René Poms, depois que seus integrantes recusaram a proposta do clube de redução salarial durante a pandemia de Covid-19.

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René Poms recorreu à Federação Internacional de Futebol (Fifa) para pedir uma indenização pela rescisão de seu contrato. Apesar da objeção do Dinamo Zagreb, que alegava que a competência cabia à arbitragem esportiva croata, a Fifa decidiu a favor do treinador austríaco e obrigou o clube a pagar uma indenização.

O Dinamo Zagreb contestou a decisão da Fifa no Tribunal Arbitral do Esporte, em Lausanne, e, após um processo que durou cerca de dois anos, a corte confirmou o direito de Poms à indenização (cerca de 220 mil euros).

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No entanto, o Dinamo Zagreb recorreu ao Tribunal Federal suíço, que anulou a decisão do Tribunal Arbitral do Esporte com base em uma falha na composição do painel arbitral.

O Tribunal Federal explicou que o CAS aceitou um pedido da Federação Internacional de Futebol para afastar um dos árbitros e nomear um substituto depois de expirados os prazos legais para impugnar os árbitros.

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O Tribunal Federal entendeu que o descumprimento dos prazos legais na substituição do árbitro comprometeu a regularidade da composição do painel arbitral, o que exigiu a anulação da sentença e um novo julgamento do caso de acordo com os procedimentos corretos.