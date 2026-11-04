"Não ficarei feliz": Mourinho faz revelação surpreendente sobre o pênalti de Mbappé

José Mourinho, técnico do Real Madrid, fez uma admissão importante sobre o pênalti marcado a favor de seu atacante Kylian Mbappé durante a partida contra o Racing Santander pelo Campeonato Espanhol, que gerou grande polêmica de arbitragem.

Mbappé obteve um pênalti na partida contra o Racing, disputada no último domingo pela La Liga, no qual marcou um gol que ajudou a equipe merengue a vencer por 3 a 0.

Após a partida, especialistas em arbitragem afirmaram que Mbappé não merecia o pênalti naquele lance, antes de o Comitê de Árbitros Espanhol admitir, mais cedo nesta quarta-feira, o erro na decisão do árbitro da partida.

Após a partida desta quarta-feira contra o AEK Atenas, da Grécia, pela Liga dos Campeões da Europa, Mourinho foi questionado sobre aquele lance e respondeu: "Para mim, foi um pênalti pequeno, admito isso. E se tivesse sido marcado contra mim, eu não ficaria feliz".

Mas ele minimizou o impacto da decisão no resultado da partida, acrescentando, conforme destacou o jornal "As": "Este é um caso que não teve impacto nos pontos. Mesmo que não tivéssemos conseguido o pênalti, teríamos vencido por três, quatro ou cinco gols. E se precisássemos marcar mais, teríamos feito isso, mas a equipe não quis continuar marcando".

"O grande Nadal"

Em outro contexto, Mourinho elogiou a decisão de nomear o astro espanhol Rafael Nadal como membro do conselho de administração do Real Madrid, dizendo: "Tiro o chapéu para o Real Madrid e para o grande Rafa Nadal. Acredito que ele é um grande torcedor do Real Madrid e, com certeza, tem de ser assim para entrar no conselho de administração. Mas Rafa Nadal é Rafa Nadal e, como técnico, sinto muito orgulho de tê-lo conosco".

E acrescentou, em tom de brincadeira: "Só espero que os torcedores de outros clubes que gostam de Nadal não deixem de gostar dele por ser torcedor do Real Madrid".