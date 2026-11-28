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Luka Vuskovic foi uma das revelações da Bundesliga na temporada passada. Ele se destacou durante o empréstimo ao HSV, mas não pôde ficar. Também não queria permanecer no Tottenham Hotspur, clube ao qual pertencia.

Em entrevista à Sky Sports, o jogador da seleção croata explicou que a falta de perspectivas foi o principal motivo para não continuar vestindo a camisa do Tottenham após o fim da janela de transferências e se transferir para o Brighton & Hove Albion por 54 milhões de euros.

"Eles [a diretoria do Tottenham, nota da redação] me disseram que não me viam no time. Então, não fazia sentido para mim disputar uma vaga na equipe", lamentou Vuskovic sobre não ter tido a chance de mostrar seu valor em Londres.

A mudança dos Spurs para o Brighton, porém, acabou sendo um acerto em cheio para o jovem de 19 anos. Sob o comando do técnico Fabian Hürzeler, ele é titular indiscutível dos Seagulls e contribui para a boa fase atual do time.

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Vários clubes de ponta estariam de olho em Vuskovic

Com 22 pontos em 11 jogos da Premier League, o Brighton ocupa atualmente a segunda posição na tabela. A defesa liderada por Vuskovic, que sofreu apenas nove gols na competição até agora, é um dos destaques. Somando todas as competições, Vuskovic, que vestiu a camisa do HSV por empréstimo na temporada passada, disputou 18 partidas oficiais, marcou um gol e deu uma assistência.

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As boas atuações do jogador de 19 anos já teriam despertado o interesse de vários clubes europeus de ponta. Liverpool, Chelsea, Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique estariam de olho em Vuskovic. No passado, o Bayern também demonstrou algum interesse em uma transferência .

Após a transferência no verão, Vuskovic tem contrato com o Brighton até o fim de junho de 2031. O clube também tem a opção de prorrogá-lo por mais um ano.