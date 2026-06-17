A polêmica em torno da jogada polêmica que envolveu Lionel Messi e Issa Mandi durante a partida entre Argentina e Argélia na Copa do Mundo de 2026 continua, enquanto o ex-árbitro inglês Mark Halsey considerou que o capitão do “Tango” merecia a expulsão direta.

Embora Messi tenha roubado a cena ao marcar três gols que levaram a Argentina à vitória por 3 a 0 na primeira rodada da fase de grupos, as discussões não se limitaram aos seus três gols, mas se estenderam a uma entrada violenta sobre o zagueiro Mandi durante o primeiro tempo.

A partida testemunhou um confronto entre o astro argentino e Mandé enquanto Messi tentava recuperar a bola; o replay mostrou que os pitões de sua chuteira roçaram a perna do zagueiro argelino por trás, fazendo com que este caísse devido à falta.

Apesar de ter marcado a falta, o árbitro polonês Simon Marciniak não mostrou nenhum cartão a Messi, e a sala de vídeo também não interveio para revisar a jogada.

“A segurança do jogador estava em risco”

Em declarações ao jornal britânico “The Sun”, Mark Halsey afirmou que Messi teve muita sorte de não ter sido expulso.

O ex-árbitro inglês disse: “Marciniak estava em uma posição excelente e conduziu bem a partida, mas, ao rever a jogada, vejo que Messi colocou em risco a segurança de Issa Mandi.”

E acrescentou: “A bola não estava a uma distância que permitisse jogá-la; portanto, não pode ser considerada uma falta violenta durante a disputa pela bola, mas sim uma entrada violenta isolada, pois se tratou de um pisão evidente. Fiquei realmente surpreso por o VAR não ter solicitado ao árbitro que revisasse a jogada.”

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Comparação com outro caso na Copa do Mundo

Halsy citou um caso ocorrido na partida de abertura entre México e África do Sul, quando o VAR interveio para revisar uma jogada envolvendo o jogador sul-africano Thimba Zwane.

Ele disse: “Na partida entre México e África do Sul, a jogada de Themba Zwane foi considerada conduta violenta e o árbitro foi chamado para revisá-la, enquanto, na minha opinião, aquela jogada nem sequer merecia a intervenção do VAR.”

E continuou: “O estranho é que eles intervieram naquela situação e não intervieram aqui. Isso não faz sentido algum.”

Pedido de explicação a Colina

Halsey não se limitou a criticar a decisão, mas exigiu que o presidente da Comissão de Árbitros da FIFA, Pierluigi Collina, apresentasse uma explicação oficial sobre o que aconteceu.

Ele disse: “A questão fundamental é: essa intervenção colocou em risco a segurança do jogador? Para mim, a resposta é sim.”

E acrescentou: “Qualquer jogador que já tenha jogado futebol sabe que passar os pitões pela panturrilha dessa maneira pode causar uma lesão que afastaria o jogador por um longo período.”

E continuou: “Por isso, considero que a jogada merecia a expulsão, independentemente da identidade do jogador. Estou ansioso para conhecer a explicação de Colina quando os responsáveis pela arbitragem se pronunciarem sobre este caso.”