Jude Bellingham, astro do Real Madrid, e Cristian Romero, zagueiro do Atlético de Madrid, se estranharam durante o dérbi de Madri pela LaLiga no último domingo, com os dois jogadores rivais reacendendo o pavio da desavença que tiveram na Copa do Mundo.
O Atlético de Madrid superou o Real Madrid (2-1) em uma partida marcada pela tensão, que testemunhou um bate-boca entre Bellingham e o ex-zagueiro do Tottenham.
Os dois jogadores foram vistos trocando palavras durante toda a partida no estádio Metropolitano, com o confronto entre eles na semifinal da Copa do Mundo entre Inglaterra e Argentina ainda presente na memória.
A Inglaterra saiu na frente naquela noite antes de a seleção sul-americana reagir na reta final da partida, marcando dois gols nos minutos finais para vencer por 2 a 1.
Segundo o programa "El Día Después", do canal Movistar, Bellingham provocou Romero, alegando que ele falava muito quando Lionel Messi estava em seu time.
De acordo com o que noticiou o jornal britânico "Mirror", Bellingham disse a Romero: "Quando você está com o (Lionel) Messi, fala muito. Aqui, nada". Bellingham também chamou o jogador argentino de "covarde".
Romero respondeu chamando Bellingham de "chorão" e provocou o inglês dizendo: "Você chorou lá (na Copa do Mundo)".
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