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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, lançou dúvidas sobre seu futuro em Anfield ao admitir que não faz ideia de onde jogará na próxima temporada. O veterano zagueiro entra nos últimos meses de seu contrato atual e ainda não chegou a um acordo para renová-lo com o clube de Merseyside.

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Van Dijk fala sobre futuro incerto em Anfield

Van Dijk admitiu que sua trajetória histórica no Liverpool pode estar chegando ao fim com a aproximação do término de seu contrato neste verão europeu. Aos 35 anos, o zagueiro se consolidou como um dos maiores defensores da história do clube e segue sendo peça fundamental da defesa do Liverpool, mas confirmou que ainda não tomou uma decisão sobre seu próximo passo . Embora acredite que ainda tenha muito a oferecer no mais alto nível, a ausência de um novo acordo despertou entre os torcedores em Anfield o temor de que o capitão esteja se preparando para sair.

“O principal para mim é que me sinto bem, cuido de mim e, na minha opinião, ainda tenho muitos anos pela frente”, explicou o holandês à Sky Sports. “Vamos ver o que acontece depois desta temporada. Neste momento, se alguém disser ou divulgar que sabe o que vou fazer na próxima temporada, não é verdade, porque, agora, falando com você, eu também não faço ideia. Mas estou tranquilo com isso porque, se você me conhece, sabe que só me concentro no que posso controlar e, neste momento, isso é o jogo contra o Manchester United.”

Uma despedida emocionante à vista?

Se jogador e clube não chegarem a um acordo, a próxima janela de transferências do verão europeu marcará o fim de uma era em que o Liverpool conquistou todos os grandes títulos possíveis. Van Dijk chegou ao clube em 2018 e, desde então, tornou-se um dos pilares de seu sucesso recente, conquistando dois títulos da Premier League e a Champions League. Ele reconheceu que deixar o clube depois de quase dez anos seria um momento profundamente emocionante para ele e seus entes queridos.

“Mas foi uma jornada incrível. Neste verão europeu, serão quase 10 anos. O clube foi uma parte importante da minha vida, e serei eternamente grato por tudo o que aconteceu nesses anos. Se o contrato for renovado, veremos. Se não, vou me despedir no verão europeu”, acrescentou Van Dijk. Questionado sobre a carga emocional de uma possível saída, ele observou: “Bem, sim, provavelmente para mim, acima de tudo, e para a minha família, porque foi uma época incrível. Mas não penso muito à frente e, na minha opinião, isso também contribuiu um pouco para o meu sucesso. Não vou mudar isso agora. O que tiver de acontecer, vai acontecer. Vamos ver.”

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Elogios à promessa Jeremy Jacquet

Enquanto seu próprio futuro segue indefinido, Van Dijk tem desempenhado um papel importante na orientação da nova geração de talentos do Liverpool. Ele formou uma parceria defensiva particularmente impressionante com Jeremy Jacquet, de 21 anos, que se firmou como titular nesta temporada. O veterano capitão fez questão de elogiar a maturidade do jovem companheiro, destacando que os dois trabalharam incansavelmente para entender o estilo um do outro nos treinos e durante as partidas.

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“Ele tem sido excepcional até agora, preciso dizer”, afirmou Van Dijk sobre seu companheiro de zaga. “É muito jovem, mas joga como alguém muito maduro. Ainda tem 21 anos, ainda vai melhorar muito, e isso é bom. Obviamente, converso muito com ele durante os jogos, mas também depois das partidas, nos treinos e em determinados momentos em que sinto que posso ajudá-lo. Em uma dupla de zaga, é preciso entender quais são as qualidades e, às vezes, os pontos fracos de cada um, para que um complemente o outro nesses aspectos. Isso só se consegue jogando.”

Construindo uma base defensiva duradoura

A sintonia entre o capitão experiente e a jovem promessa tem sido um dos destaques da campanha do Liverpool até aqui. Van Dijk acredita que o apoio mútuo é a chave para a regularidade da dupla, mas alertou que Jacquet precisa manter os pés no chão apesar dos elogios cada vez mais frequentes. O capitão quer garantir que o jovem mantenha seu alto nível mesmo quando enfrentar a inevitável queda de rendimento que faz parte de uma carreira em desenvolvimento.

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“Tem sido bom porque ele me ajuda, eu o ajudo, e é assim que deve ser. Preciso dizer que estou impressionado com a forma como começamos. Agora cabe a ele manter esse nível, essa regularidade e a calma, porque é fácil se empolgar com tantos elogios, que são merecidos. Mas sei como as coisas podem funcionar quando você faz uma partida um pouco abaixo ou não atinge o nível que costuma apresentar. Ele só precisa continuar, seguir sendo importante e estar em forma. Assim, as coisas vão dar muito certo”, concluiu o capitão.