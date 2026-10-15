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imago-sport-1079291590.jpgANP
Bart DHanis
Traduzido por

"Não faço ideia de como o Ajax chegou até mim. Eu não tinha feito boas partidas."

Ajax

Diego Pugno está feliz por ser jogador do Ajax, embora o atacante italiano se pergunte como diabos Jordi Cruyff chegou até ele, segundo uma entrevista à Ajax Life.

No último verão europeu, Pugno foi contratado pelo Ajax por empréstimo junto à Juventus. O clube de Amsterdã garantiu uma opção de compra pelo atacante italiano.

O jogador de 20 anos nunca esperou se transferir para o Ajax naquele verão. "Meu empresário também ficou surpreso. Eu nem sequer vinha de uma sequência de boas partidas. Não faço ideia de como o Ajax chegou até mim", afirma.

"Mesmo assim, fiquei muito feliz quando o Ajax ligou. Soube na hora, com 100% de certeza, que queria ir para lá. Não é que eu acompanhasse de perto o Campeonato Holandês, mas todo mundo conhece esse clube", continua.

Pugno se lembra especialmente da temporada 2018/19, quando o Ajax de Erik ten Hag chegou à semifinal da Champions League. "Minha geração conhece muito bem aquela temporada, até porque eles eliminaram meu clube, a Juventus, de maneira sensacional..."

Até agora, Pugno disputou nove partidas pelo Jong Ajax. Nelas, marcou cinco gols e deu duas assistências.

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