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imago-sport-1085003145.jpgKirchner-Media
Tim Ursinus
Traduzido por

"Não estou tão satisfeito com todas as declarações": Jürgen Klopp faz autocrítica discreta e explica escolha por Niclas Füllkrug

Liga das Nações A
Alemanha
N. Fuellkrug
J. Klopp
Bayern de Munique
Bundesliga
H. Kane

Ao justificar a convocação de Niclas Füllkrug, Jürgen Klopp também fez uma discreta autocrítica.

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Com a enxurrada de gols de Füllkrug pelo Werder Bremen, os pedidos por seu retorno à seleção alemã ganharam cada vez mais força nas últimas semanas. Klopp, por sua vez, evitou se pronunciar por bastante tempo, mas afirmou em uma entrevista no intervalo do jogo da Champions League entre Bayern de Munique e Arsenal que chamou muita atenção: "Niclas Füllkrug tem 33 anos. A culpa não é minha!" Após ser questionado repetidas vezes, o próprio veterano pediu que o assunto fosse deixado em paz.

"Não estou tão satisfeito com todas as declarações que dei em entrevistas no intervalo", disse Klopp agora à DFB.TV durante a convocação para o segundo período de treinamentos de sua trajetória como técnico da seleção alemã, com um sorriso no rosto. O treinador de 59 anos, porém, não se referia de forma autocrítica à sua fala sobre a "culpa", que havia gerado discussões. Provavelmente, referia-se às declarações infelizes sobre o papel de Harry Kane e o sistema de Vincent Kompany no maior campeão da Alemanha, que ele próprio disse "não ter entendido". Depois disso, Klopp recebeu duras críticas, sobretudo porque sua postura teria lembrado mais a de um comentarista de TV do que a de um técnico da seleção. Ele havia exercido essa função para a Magenta na Copa do Mundo de 2026.

Klopp ressaltou, no entanto, que mantém o que disse sobre Füllkrug. Segundo ele, apenas enumerou "fatos". "Depois ele foi ao Sportstudio e eu pensei: já falamos tanto um sobre o outro que agora podemos conversar um com o outro. Foi o que fizemos, bem antes da convocação", acrescentou. Segundo Klopp, foi "a primeira vez" que os dois conversaram. Ainda assim, a conversa deu a impressão de que já se conheciam havia mais tempo.

FBL-GER-BUNDESLIGA-MAINZ-BREMENGetty Images

Por que Jürgen Klopp trouxe Niclas Füllkrug de volta? Decisão "relativamente fácil"

Ele também justificou, pelo desempenho em campo, o retorno de Füllkrug após mais de um ano de ausência. "Ele tem uma influência incrível no jogo. Não só pelos gols, mas também pela maneira como se apresenta. (...) Acho que nem em todas as fases da carreira ele conseguiu ter essa influência sobre uma equipe. Em Bremen, isso acontece. Quando você se sente em casa, dá para ver o que acontece. Essa é, de modo geral, a sensação que queremos dar aos jogadores, mesmo que não os tenhamos juntos com tanta frequência", disse Klopp.

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Füllkrug, que marcou doze gols em dez jogos oficiais desde seu retorno a Bremen, é atualmente o alemão com mais gols nas cinco principais ligas da Europa. "Se a Eurocopa fosse amanhã, embora ela não vá acontecer agora, é claro que o levaríamos", ressaltou Klopp, antes de acrescentar: "Sob esse aspecto, a convocação foi relativamente fácil."

Quando Niclas Füllkrug jogou pela última vez pela Alemanha?

Desde sua estreia sob o comando de Hansi Flick, há quase exatamente quatro anos, Füllkrug disputou 24 partidas pela Alemanha e marcou 14 gols. Suas últimas atuações, porém, foram no verão de 2025, na fase final da Nations League. Sua última convocação havia sido em setembro daquele ano.

Füllkrug agradeceu, então, aos companheiros de Werder Bremen. "Estou feliz com a convocação. Pude me beneficiar das boas atuações da nossa equipe e vejo isso também como um grande reconhecimento para todo o nosso time", afirmou, segundo o site do clube.

Em comparação com a última convocação, Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) e Nick Woltemade (Juventus de Turim) ficaram fora da lista. Além de Füllkrug, Kai Havertz (Arsenal) e Younes Ebnoutalib, companheiro de Burkardt, são as opções para o ataque. O jovem destaque do Gladbach Wael Mohya também é uma novidade na seleção alemã.

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