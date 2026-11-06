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Moataz Elgammal
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“Não estou preocupado se ele marca ou não um gol”: Martin O'Neill defende Kasper Hogh, contratação recorde do Celtic, apesar de jejum de gols de 15 jogos

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Martin O'Neill afirmou que não está preocupado com os 15 jogos de Kasper Hogh sem marcar e elogiou a capacidade da contratação mais cara da história do Celtic de segurar a bola no ataque na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Besiktas, pela Liga Europa, na quinta-feira. Camilo Duran saiu do banco e roubou a cena com dois gols, chegando a 13 na temporada, mas o técnico do Celtic acredita que a atuação de Hogh lhe dará a confiança de que precisava.

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O'Neill não se preocupa com o jejum de gols de Hogh

O'Neill afirma que não está muito preocupado com a falta de gols de Hogh, embora o dinamarquês já esteja há 15 partidas sem balançar as redes. O atacante chegou do Bodo/Glimt por £ 11 milhões como a contratação mais cara da história do Celtic e parecia destinado a fazer grande sucesso quando marcou três gols na vitória por 5 a 1 sobre o Kilmarnock, em 9 de agosto.

Segundo o Daily Mail, seu desempenho caiu desde então, e a chance de encerrar o jejum contra o Besiktas acabou quando ele foi substituído a 13 minutos do fim.

Técnico do Celtic elogia a capacidade de Hogh de segurar a bola

Callum Osmand e Duran saíram do banco para ajudar a garantir a vitória, mas O'Neill fez questão de dizer a Hogh que ele deveria se orgulhar de sua atuação naquela noite. “Disse, com certeza”, explicou. “Quero que os centroavantes sejam capazes de segurar a bola, e foi isso que ele fez. Ele não é Duran, não é um driblador. Mas, se conseguir fazer isso por nós contra adversários fortes, será muito bom para ele.”

Com Hogh fora da convocação mais recente da Dinamarca, O'Neill acredita que a confiança pode ser um problema, mas ressaltou: “Acho que a noite de quinta-feira vai fazer bem a ele. Eu disse que não estou preocupado se ele vai marcar um gol ou não.”

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Duran aumenta a pressão sobre a contratação mais cara da história do Celtic

Os dois gols de Duran garantiram a primeira vitória do Celtic nesta edição da Liga Europa e elevaram sua marca pessoal na temporada a 13 gols. “Neste momento, ele está em grande fase”, disse O'Neill sobre o colombiano. “Ele pode jogar aberto pela direita, já fez isso. Jogou aberto pela esquerda em seu outro clube. Mas é como centroavante que ele é dinâmico.”

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Questionado se estava ficando mais difícil escalar Hogh como titular à frente de Duran, O'Neill respondeu: “Vamos ver. Fizemos cinco mudanças na quinta-feira porque era necessário. Não sei qual time vamos escalar no domingo. Mas lembrem-se de que esse rapaz já marcou gols na Champions League.”

Celtic enfrenta o Kilmarnock de olho na fase eliminatória

O Celtic enfrenta no domingo o Kilmarnock, adversário contra o qual Hogh marcou três gols em agosto. Com três pontos conquistados na metade da campanha europeia, mais duas vitórias nos jogos contra Torreense, Omonia, Marseille e Union Saint-Gilloise podem ser suficientes para chegar à fase eliminatória.

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“Na competição europeia, nós nos demos uma chance”, disse O'Neill. “Teremos que vencer fora de casa, e não será fácil.”

Written byMoataz Elgammal

Senior Editor

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