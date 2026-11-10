Compartilhar Siga GOAL no Google

O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, afirmou estar tranquilo quanto ao seu futuro a longo prazo em Anfield, apesar de seu contrato atual terminar no fim da temporada. O experiente zagueiro segue como peça fundamental da defesa do Liverpool, mas ainda não assinou uma renovação.

Publicidade

Van Dijk fala sobre seu futuro em Anfield

O futuro de Van Dijk continua sendo uma das questões mais urgentes para a diretoria do Liverpool, já que o holandês entra nos últimos meses de seu contrato atual. Apesar de ainda não haver uma definição, o zagueiro de 35 anos procurou afastar qualquer sugestão de atrito ou ansiedade em relação à sua situação no clube. Com o vínculo previsto para terminar no próximo verão, as especulações naturalmente se intensificaram, mas o capitão segue concentrado no trabalho sob o comando de Andoni Iraola.

Ao falar sobre a situação, Van Dijk deixou claro que não se sente pressionado pela possibilidade de ficar livre no mercado. “Não estou nem um pouco em pânico. Quero continuar jogando e fazendo o que faço. Vamos ver o que a temporada traz. Já passei momentos incríveis aqui até agora. Se isso se prolongar, ótimo. Se não, vou para outro lugar. Não há novidades no momento, mas isso não significa que haja estresse ou algo do tipo”, explicou o defensor.

Preocupação com lesão e saída da seleção

Embora seu contrato seja um assunto importante, Van Dijk está priorizando a recuperação física durante a pausa de novembro. O defensor precisou se retirar dos compromissos da seleção, e o clube confirmou que Van Dijk deixou a convocação da Holanda para os próximos jogos da Liga das Nações contra Grécia e Alemanha. A decisão veio depois que ele teve dificuldades para manter a plena forma física na recente vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace pela Premier League. Após o apito final, observou-se que ele ainda não havia recuperado totalmente seu melhor ritmo.

Ao comentar sua condição física, Van Dijk admitiu que vem jogando com algum desconforto para ajudar a equipe durante uma temporada de transição. “Mentalmente, estou bem. Fisicamente, tenho lidado com um pequeno incômodo nas últimas semanas, mas faço tudo o que posso para estar em campo. Sinto-me bem, mas não se trata de mim neste momento. Vamos ver”, afirmou. Apesar do pequeno problema físico, o capitão tem sido presença constante na campanha nacional, começando como titular em todos os jogos da liga até agora, enquanto o clube enfrenta um calendário apertado.

Publicidade Publicidade

Liverpool ainda busca se ajustar

O Liverpool ainda busca se encontrar na era pós-Arne Slot e está nove pontos atrás do líder Arsenal. O início irregular de temporada incluiu derrotas para Manchester City e Arsenal, além de um revés decepcionante diante do Fenerbahce em uma competição europeia.

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

“Em alguns jogos que vencemos, poderíamos ter jogado muito melhor”, acrescentou o defensor. “E, em alguns que perdemos, jogamos bem. Estamos tentando encontrar consistência, porque essa é a única maneira de ter sucesso.” O clube agora aguarda com apreensão a recuperação de vários jogadores importantes antes do confronto decisivo em casa contra o Manchester United, em 22 de novembro.

Além de Van Dijk, a equipe médica acompanha Dominik Szoboszlai após sua saída de campo ainda no início da partida contra o Palace, enquanto o meio-campista Ryan Gravenberch segue afastado por um problema no calcanhar que tem limitado sua disponibilidade recentemente.