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Crystal Palace FC v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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“Não estou nem um pouco em pânico!”: Virgil van Dijk fala sobre a incerteza em torno de seu contrato com o Liverpool à medida que o vínculo se aproxima do fim

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O capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, afirmou estar tranquilo quanto ao seu futuro a longo prazo em Anfield, apesar de seu contrato atual terminar no fim da temporada. O experiente zagueiro segue como peça fundamental da defesa do Liverpool, mas ainda não assinou uma renovação.

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Van Dijk fala sobre seu futuro em Anfield

O futuro de Van Dijk continua sendo uma das questões mais urgentes para a diretoria do Liverpool, já que o holandês entra nos últimos meses de seu contrato atual. Apesar de ainda não haver uma definição, o zagueiro de 35 anos procurou afastar qualquer sugestão de atrito ou ansiedade em relação à sua situação no clube. Com o vínculo previsto para terminar no próximo verão, as especulações naturalmente se intensificaram, mas o capitão segue concentrado no trabalho sob o comando de Andoni Iraola.

Ao falar sobre a situação, Van Dijk deixou claro que não se sente pressionado pela possibilidade de ficar livre no mercado. “Não estou nem um pouco em pânico. Quero continuar jogando e fazendo o que faço. Vamos ver o que a temporada traz. Já passei momentos incríveis aqui até agora. Se isso se prolongar, ótimo. Se não, vou para outro lugar. Não há novidades no momento, mas isso não significa que haja estresse ou algo do tipo”, explicou o defensor.

Preocupação com lesão e saída da seleção

Embora seu contrato seja um assunto importante, Van Dijk está priorizando a recuperação física durante a pausa de novembro. O defensor precisou se retirar dos compromissos da seleção, e o clube confirmou que Van Dijk deixou a convocação da Holanda para os próximos jogos da Liga das Nações contra Grécia e Alemanha. A decisão veio depois que ele teve dificuldades para manter a plena forma física na recente vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace pela Premier League. Após o apito final, observou-se que ele ainda não havia recuperado totalmente seu melhor ritmo.

Ao comentar sua condição física, Van Dijk admitiu que vem jogando com algum desconforto para ajudar a equipe durante uma temporada de transição. “Mentalmente, estou bem. Fisicamente, tenho lidado com um pequeno incômodo nas últimas semanas, mas faço tudo o que posso para estar em campo. Sinto-me bem, mas não se trata de mim neste momento. Vamos ver”, afirmou. Apesar do pequeno problema físico, o capitão tem sido presença constante na campanha nacional, começando como titular em todos os jogos da liga até agora, enquanto o clube enfrenta um calendário apertado.

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Liverpool ainda busca se ajustar

O Liverpool ainda busca se encontrar na era pós-Arne Slot e está nove pontos atrás do líder Arsenal. O início irregular de temporada incluiu derrotas para Manchester City e Arsenal, além de um revés decepcionante diante do Fenerbahce em uma competição europeia.

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“Em alguns jogos que vencemos, poderíamos ter jogado muito melhor”, acrescentou o defensor. “E, em alguns que perdemos, jogamos bem. Estamos tentando encontrar consistência, porque essa é a única maneira de ter sucesso.” O clube agora aguarda com apreensão a recuperação de vários jogadores importantes antes do confronto decisivo em casa contra o Manchester United, em 22 de novembro.

Além de Van Dijk, a equipe médica acompanha Dominik Szoboszlai após sua saída de campo ainda no início da partida contra o Palace, enquanto o meio-campista Ryan Gravenberch segue afastado por um problema no calcanhar que tem limitado sua disponibilidade recentemente.

Written byMohamed Saeed

Correspondente de futebol para a região MENA e Europa

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

“O que você acha do falafel agora, Aboutrika? Arnie Slot destrói o ‘Lobster Club’ e planeja apagar o Manchester City!”

“Aposentado do tênis, mas seu amor pelo Real Madrid é infinito… Nadal que voluntariamente tirou a camisa do Barcelona e criou metade da fortuna de Georgina!”

“Obrigado ao ingênuo Ceferin… as ambições do maior inimigo da Liga Roshn dão à Arábia Saudita uma vitória esmagadora de graça!”

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