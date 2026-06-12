O zagueiro marroquino Nayef Akrad quebrou o silêncio para esclarecer o motivo de sua exclusão da lista da seleção marroquina que disputará a Copa do Mundo de 2026, afirmando que sua ausência do torneio não se deve a uma nova recaída em sua lesão, mas sim à falta de preparação física total para competir no mais alto nível.

A Federação Marroquina de Futebol anunciou oficialmente, na quinta-feira, a ausência de Akrad da Copa do Mundo poucos dias antes da primeira partida dos “Leões do Atlas”, apesar de ele ter participado dos treinos da seleção na quarta-feira, o que gerou dúvidas entre os torcedores sobre sua real condição física.

Em uma longa mensagem publicada em sua conta no Instagram, o zagueiro do Olympique de Marselha revelou os detalhes da decisão tomada em coordenação com a comissão técnica da seleção marroquina.

“Não se trata de uma nova recaída”, disse Akard. “Pelo contrário, sinto uma melhora constante a cada dia, e a lesão já ficou para trás. Mas, em consulta com a comissão técnica, concluímos que meu nível atual não me permite ajudar a seleção da forma que eu esperava durante a fase de grupos.”

Ele acrescentou: “Apesar de todos os esforços que fiz nas últimas semanas, ficou claro que não estaria 100% pronto fisicamente no início do torneio. Por isso, a decisão foi tomada de comum acordo com a comissão técnica, no interesse da seleção e da competição”.

O zagueiro marroquino explicou que fez tudo o que estava ao seu alcance para participar do torneio, mas não conseguiu recuperar totalmente a forma a tempo.

Ele continuou: “Tentei de todas as maneiras voltar a tempo e recuperar meu melhor nível, mas isso não foi possível dentro do prazo disponível. É uma grande decepção para mim, mas aceito isso com realismo e responsabilidade”.

Longa recuperação

Akrad sofreu uma lesão no ligamento colateral durante toda a temporada passada, continuando a jogar apesar das dores, tanto pelo Olympique de Marselha quanto durante sua participação com a seleção marroquina na Copa Africana das Nações.

Em meados de março passado, o jogador passou por uma cirurgia na esperança de uma recuperação completa, antes de o clube francês permitir, no início de maio, que ele retornasse ao Marrocos para concluir seu programa de reabilitação em colaboração com a equipe médica da seleção nacional.

Akrad não participou de nenhum amistoso de preparação para a Copa do Mundo, nem figurou em nenhuma lista de convocados durante o período de preparação, o que contribuiu para a decisão de excluí-lo do torneio.

“Serei o primeiro torcedor da seleção”

Apesar da decepção, o jogador da seleção marroquina garantiu seu total apoio aos companheiros durante a Copa do Mundo, enfatizando que será um dos maiores torcedores da seleção ao longo da competição.

Ele disse: “A partir de agora, serei o maior torcedor da seleção nacional. Desejo todo o sucesso aos meus companheiros na Copa do Mundo e que eles deixem o povo marroquino orgulhoso deles. Sou jogador da seleção, mas também sou, antes de tudo, um torcedor, e estarei ao lado deles, assim como a torcida estará.”

Akard também agradeceu à equipe médica da seleção, à Federação Marroquina de Futebol e aos torcedores que o apoiaram durante todo o período de recuperação.

A comissão técnica, liderada por Mohamed Wahbi, decidiu convocar o zagueiro Marwan Saadane, jogador do Al-Fateh saudita, para compensar a ausência de Akrad na lista final para a Copa do Mundo.

A seleção marroquina inicia sua trajetória na Copa do Mundo com um confronto difícil contra o Brasil na madrugada de domingo, no Grupo C, antes de enfrentar a Escócia em 20 de junho e, em seguida, o Haiti no dia 25 do mesmo mês.