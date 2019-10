'Não estou feliz' - Vidal sugere saída do Barcelona

Jogador de 32 anos quer mais tempo de jogo e, embora pense em reagir com as cores de seu clube atual, parece que está de olho em outras opções

O meio-campista do , Arturo Vidal, anunciou seu descontentamento com a situação no Camp Nou, com a Inter supostamente interessada em contratá-lo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

De fato, Vidal parece ter enviado um pedido de desculpas ao chefe da Inter, Antonio Conte, depois de ter obtido sucesso com ele na .

Há rumores de que Conte quer reforçar sua equipe em janeiro devido ao número de lesões sofridas pelo clube de San Siro, e Vidal é considerado um dos que estão em seu radar.

No entanto, o bicampeão da está ansioso para fazer as coisas funcionarem no Camp Nou.

"Trabalharei duro para não deixar este clube e contribuir com nossos objetivos da temporada. Mas não estou feliz", admitiu Vidal ao El Mercurio sobre sua situação atual. "Mesmo que eu esteja tentando superar essa situação e ganhar um lugar na equipe titular", acrescentou.

"Eu trabalhei duro em toda a minha carreira, meu momento ainda não chegou, mas estou calmo, como sempre. Parece que não consigo encontrar uma explicação. Existem diferentes maneiras de ver o futebol. Estas são as decisões que um treinador deve tomar. Eu tento ajudar o time quando sou relacionado".

Enquanto isso, um retorno à sob a orientação de Conte é um movimento que agradaria o jogador de 32 anos.

“Eu experimentei muitas coisas legais com ele. Graças a ele, eu me tornei um dos melhores ”, disse. "No futebol, o mais importante é ser confiável e, se um treinador confia em você, isso faz você crescer muito".

Desde que se mudou para o Barça do de Munique em 2018, Vidal tem se esforçado para encontrar um lugar entre os titulares de Ernesto Valverde.

Enquanto isso, nesta temporada, ele se restringe ao papel de substituto habitual, apresentando-se desde o início de uma partida apenas uma vez. Apesar de ter marcado uma derrota por 4 x 0 sobre o , ele não conseguiu segurar o no confronto seguinte duas semanas depois.

Mais artigos abaixo

No total, ele jogou 61 vezes pelos catalães, marcando cinco gols e marcando mais oito, apesar de ter saído do banco em 31 desses jogos.

Sua próxima chance de jogar pelo Barça será na terça-feira, quando os líderes do campeonato enfrentarem o Real .