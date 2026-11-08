Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, demonstrou orgulho pela atuação de seus jogadores apesar da derrota para o Barcelona por 2 a 1 no estádio Metropolitano, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol, afirmando que sua equipe fez uma partida forte e esteve perto de conquistar um resultado melhor, mas faltou precisão no último toque.

O Atlético de Madrid havia aberto o placar durante o primeiro tempo, antes de Fermín López conseguir empatar para o Barcelona, e então o mesmo jogador voltou a marcar o gol da vitória para a equipe catalã, fazendo com que os visitantes levassem três pontos preciosos do coração do estádio Metropolitano.

Simeone disse, em declarações após a partida, que se sente satisfeito com a atuação de seus jogadores apesar do resultado, ressaltando que sua equipe conseguiu pressionar o Barcelona, mas não aproveitou as oportunidades que teve da forma necessária.

E acrescentou, conforme noticiou o jornal espanhol "As": "Estou totalmente satisfeito com a atuação dos jogadores, não há do que reclamar. Colocamos os jogadores da equipe adversária em uma situação difícil e nos faltou aquele último toque decisivo que mostramos em outras ocasiões, enquanto o Barcelona estava muito confiante e aproveitou suas chances com habilidade. Estou orgulhoso dos jogadores, aproveitei a partida e estou muito feliz com a atuação de todos".

Sobre o quão justo foi o resultado, o treinador argentino explicou: "Sim, o resultado é justo porque eles marcaram dois gols e nós marcamos um", antes de falar sobre o impacto das mudanças e do aspecto físico na atuação de sua equipe durante o segundo tempo.

Simeone disse que não pode afirmar que a queda de rendimento se deve a motivos físicos, esclarecendo que a questão está mais ligada à atuação dos jogadores que entraram como reservas, tanto se apresentaram um nível melhor quanto abaixo do esperado.

E prosseguiu: "A partida transcorreu como havíamos planejado, e tivemos oportunidades por meio de Baena e Sørloth, e o Barcelona não teve muitas chances apesar da posse de bola, mas estou satisfeito com a equipe, pois ainda estamos em fase de construção, e temos aspectos que precisamos melhorar e jogadores que precisam continuar evoluindo".

Sobre suas expectativas em relação aos reservas, Simeone afirmou que sempre deseja que os jogadores que entram durante as partidas apresentem uma atuação excepcional, mas isso nem sempre é possível em todas as circunstâncias.

E disse: "Às vezes, o desenrolar da partida ou o adversário não nos permitem isso, e fico com a sensação de que demos o nosso melhor. Diante de um adversário forte, o tempo tem importância. Jogamos 50 minutos bons, que foram o tempo que tivemos, e depois o adversário controlou o desenrolar do jogo e foi mais decisivo do que nós".

Simeone defende Julián Álvarez

O técnico do Atlético de Madrid falou sobre a atuação de Julián Álvarez, afirmando que o atacante argentino fez uma partida influente apesar de não conseguir marcar, e disse: "Fez uma partida decisiva e participou de três ataques, além de um passe decisivo para Giuliano, e no segundo tempo teve uma chance na qual tentou chutar a bola por cima do goleiro, e depois deu um cruzamento para Baena. O que mais poderíamos pedir?".

E acrescentou: "Todos nós gostaríamos que ele tivesse marcado aquele gol, mas vamos esperá-lo (Álvarez), precisamos dele porque, se quisermos chegar aonde almejamos, precisamos dele, caso contrário não chegaremos". Simeone também recusou associar o desperdício das chances à falta de confiança do jogador, afirmando: "Não estou dentro do corpo dele, mas ele conta com a nossa confiança".

Álvarez passou a última janela de transferências do verão sonhando em se transferir para o Barcelona, diante de um grande desejo do clube catalão de contratá-lo, mas seu clube recusou abrir mão de seus serviços em favor do Barça.

Em outras declarações ao canal "Movistar Plus", Simeone reforçou novamente sua satisfação com a atuação de sua equipe, considerando que o Atlético fez uma partida excelente e executou seu plano por longos períodos, mas faltou a precisão exigida nos grandes jogos.

E disse: "Estou orgulhoso dos jogadores, foi uma partida ótima e excelente, jogamos da maneira que queríamos por longos períodos, mas nos faltou a precisão no último toque que esse tipo de partida exige, e no fim perdemos para uma equipe que sabemos ter grande eficácia na finalização".

E acrescentou, explicando a diferença entre os dois tempos da partida: "O Barcelona teve a posse de bola, mas não criou muitas chances de gol. Tivemos oportunidades por meio de Julián, Baena e Sørloth, que veio de um cruzamento de Julián, já eles tiveram uma única chance e foi gol".

Simeone voltou a defender Álvarez, descrevendo-o como um jogador excepcional que goza de grande carinho dentro da equipe, afirmando que a comissão técnica trabalhará com ele para ajudá-lo a recuperar seu melhor nível.

E disse: "É um jogador excepcional, gostamos muito dele e precisamos dele, e precisamos do melhor de Julián, e vamos trabalhar com ele. Das cinco boas chances de gol da equipe, ele contribuiu em três ou quatro delas, só lhe faltou o gol que o faria brilhar, mas ele virá sem dúvida".

O técnico do Atlético de Madrid encerrou sua fala reforçando a necessidade de calma apesar de sua equipe ter sofrido duas derrotas consecutivas, limitando-se a dizer: "Calma".