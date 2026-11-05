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Ruben Amorim fez duras críticas ao Milan após a surpreendente derrota por 2 a 0 para o Ferencvaros pela Liga Europa, na noite de quinta-feira. O treinador questionou a mentalidade e a responsabilidade profissional dos jogadores após mais um revés do gigante italiano em sua campanha continental.

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Amorim questiona a mentalidade do Milan

Amorim ficou furioso após a atuação sem brilho de sua equipe em San Siro, onde dois gols de Lenny Joseph no segundo tempo impuseram aos donos da casa uma derrota prejudicial. Com o resultado, o Milan fica em situação delicada na classificação da Liga Europa, após sofrer três derrotas nos quatro primeiros jogos da fase de grupos, em uma campanha europeia difícil.

Ao analisar a atuação logo após o apito final, Amorim admitiu estar perplexo com a falta de intensidade de seu elenco. “Não há explicação. Não há nada que eu possa dizer, especialmente sobre o primeiro tempo. Não me lembro de outro primeiro tempo como esse. É uma questão de ambição, concentração, vontade. Cedemos oportunidades, demos presentes estúpidos. Não estávamos preparados para jogar futebol hoje à noite”, disse o treinador à Sky Sport.

Rodízio de jogadores dá errado em San Siro

Amorim optou por mudar bastante a escalação titular, com seis alterações em relação à equipe que havia vencido recentemente a Inter no Derby della Madonnina. A aposta, porém, não deu certo, já que os jogadores menos utilizados tiveram dificuldade para se adaptar ao ritmo da partida. Nem mesmo as entradas, no segundo tempo, de estrelas como Luka Modric e Christian Pulisic conseguiram iniciar uma reação dos donos da casa.

“É difícil explicar. Simplesmente não estávamos prontos para passar do clássico para esta outra competição. Quando você joga pelo Milan, tem uma responsabilidade e não pode entrar em campo daquele jeito. Provavelmente, eu também não garanti que a equipe entrasse pronta em campo. Não estamos prontos para competir em duas frentes. Precisamos trabalhar nossa forma de enxergar o futebol e de encarar as partidas. Não há desculpas hoje à noite, não há nada que eu possa dizer. Normalmente, tenho muito a dizer em defesa da nossa equipe, mas não hoje. Precisamos ser mais humildes e entender o que aconteceu”, acrescentou Amorim ao falar com a imprensa após o jogo.

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Em busca de uma solução

Getty Images

Com a pressão aumentando, Amorim apontou o zagueiro Strahinja Pavlovic como exemplo a ser seguido pelos demais jogadores e elogiou a dedicação do sérvio nos treinos. O treinador manifestou preocupação com a possibilidade de a equipe estar enfrentando as mesmas dificuldades psicológicas da temporada passada.

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Amorim deixou um último alerta às suas estrelas que não vêm rendendo o esperado: “Talvez eu tenha feito algo errado nos últimos dois dias, mas não no aspecto mental. Esta equipe teve problemas semelhantes no ano passado. Temos que encontrar uma solução. Hoje à noite, não estávamos prontos, não fomos corajosos. Se não vencermos, teremos que fazer tudo o que pudermos para mudar a situação, e não vimos isso. Todos precisam treinar como Pavlovic. Ele está pronto para morrer nos treinos. É um bom exemplo.”

E concluiu: “Às vezes, quando os jogadores não começam como titulares, eles têm dificuldades. Mas não há desculpas; deveríamos ter vencido mesmo com quem começou jogando. Temos que corrigir isso! Não podemos simplesmente aceitar que as coisas sejam assim. Deveríamos ter feito tantas coisas melhor hoje à noite. Só de termos sido melhores nas disputas pela segunda bola, já teria sido muito melhor. Não entramos no jogo hoje à noite.”