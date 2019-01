"Não estava sabendo da situação financeira do Santos", diz Sampaoli, incomodado no cargo

Técnico argentino se mostra incomodado e diz que se tivesse noção da situação que o clube atravessa "as coisas seriam diferentes"

Jorge Sampaoli concedeu uma entrevista coletiva nessa sexta-feira (18), às vésperas da estreia do Santos no Paulistão 2019 contra Ferroviária, que acontece no sábado (19), às 17h (de Brasília). Durante a fala para a imprensa, Sampaoli deixou claro que não sabia da situação financeira que atravessa o Peixe nos últimos anos.

"Não estava sabendo da situação financeira do clube. Sabia que o clube me dava a chance de ser grande, de brigar com um monte de situações, que íamos contar com equipe potenciada, com ausência de Gabigol e Rodrygo, sempre se falou da possível venda de Bruno Henrique", falou Sampaoli que tem visto o Peixe com dificuldades para contratar os jogadores que a equipe tem como alvo.

Na coletiva, o treinador argentino destacou a importância de reforços levando em consideração a saída de vários importantes atletas ea mudança brusca de estilos entre o último técnico e o próprio Sampaoli. Jorge ainda citou uma "promessa" feita pela diretoria do time da baixada paulista para atender os pedidos do técnico.

"Equipe que terminou na 10ª posição, sabendo da saída desses, e de um estilo distinto de treinador, há a necessidade de melhorar com novos jogadores. Houve a promessa de contemplar essa realidade. E espero que isso aconteça. Vim para fazer uma equipe forte. E espero que isso aconteça", disse o treinador.